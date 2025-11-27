Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 09:32
Slot en la cuerda floja: Estas serían las opciones de DT para Liverpool
En un inicio de temporada muy flojo para el Liverpool su entrenador ya estaría en duda.
La derrota ante el PSV volvió a encender las alarmas en Liverpool y puso el futuro de Arne Slot bajo una lupa más intensa. Aunque el técnico aseguró que “no está preocupado”, pero en Inglaterra ya circulan nombres de posibles reemplazos ante una temporada muy lejos de las expectativas.
Un Liverpool sin rumbo y un técnico bajo presión
Slot reconoció que hoy su enfoque “está en otras cosas” más allá de pensar en su continuidad, pero los números lo golpean fuerte, el Liverpool es 13° en la fase de liga de Champions y marcha 12° en la Premier, con seis victorias, seis derrotas y ningún empate. El equipo que terminó el curso anterior levantando la liga parece irreconocible y la ausencia de Luis Díaz ha sido uno de los vacíos más señalados en Inglaterra.
La irregularidad del plantel, el bajo nivel de los fichajes ofensivos y la incapacidad para competir arriba generan la sensación de que el proyecto perdió dirección demasiado rápido.
Rumores de reemplazos: Klopp, Zidane y Gerrard
Mientras Slot intenta sostener su idea, desde la prensa internacional ya se mencionan alternativas en caso de ruptura. El primer nombre es inevitable, Jürgen Klopp, quien sigue siendo una figura casi mítica en Anfield, aunque parece casi imposible teniendo en cuenta las declaraciones recientes del alemán en donde aseguró que no quiere volver a dirigir. También aparece Zinedine Zidane, un candidato recurrente en equipos grandes y sin trabajo actualmente.
A esa lista se suma Steven Gerrard, exjugador emblemático del club y hoy entrenador, aunque con una trayectoria aún irregular en los banquillos. Si la plaza se abre, los directivos tendrían sobre la mesa perfiles de mucho peso.
Slot sigue… pero el ambiente está tenso
Aunque el neerlandés tiene contrato hasta 2027 y su salida no sería una decisión apresurada, el ambiente ya cambió. Liverpool necesita resultados inmediatos para cortar la crisis y enfriar cualquier discusión sobre su banquillo. El próximo examen será el domingo 30 de noviembre ante West Ham, un partido que puede empezar a marcar el rumbo del proyecto.
Fuente
Antena 2