Slot en la cuerda floja: Estas serían las opciones de DT para Liverpool

Un Liverpool sin rumbo y un técnico bajo presión

Slot reconoció que hoy su enfoque “está en otras cosas” más allá de pensar en su continuidad, pero los números lo golpean fuerte, el Liverpool es 13° en la fase de liga de Champions y marcha 12° en la Premier, con seis victorias, seis derrotas y ningún empate. El equipo que terminó el curso anterior levantando la liga parece irreconocible y la ausencia de Luis Díaz ha sido uno de los vacíos más señalados en Inglaterra.

La irregularidad del plantel, el bajo nivel de los fichajes ofensivos y la incapacidad para competir arriba generan la sensación de que el proyecto perdió dirección demasiado rápido.

Rumores de reemplazos: Klopp, Zidane y Gerrard

Mientras Slot intenta sostener su idea, desde la prensa internacional ya se mencionan alternativas en caso de ruptura. El primer nombre es inevitable, Jürgen Klopp, quien sigue siendo una figura casi mítica en Anfield, aunque parece casi imposible teniendo en cuenta las declaraciones recientes del alemán en donde aseguró que no quiere volver a dirigir. También aparece Zinedine Zidane, un candidato recurrente en equipos grandes y sin trabajo actualmente.

A esa lista se suma Steven Gerrard, exjugador emblemático del club y hoy entrenador, aunque con una trayectoria aún irregular en los banquillos. Si la plaza se abre, los directivos tendrían sobre la mesa perfiles de mucho peso.