Slot le regala jugador al Real Madrid, pero deja contundente advertencia

"Creo que Mo ha dicho un par de cosas sobre por qué vino a mi despacho en pretemporada y creo que hubo razones similares para que Trent también viniera a principios de temporada. Quizás ya lo ha contado él, pero se va a ir, así que no importa contarlo, puede que sea el primer regalo que le dé a Xabi Alonso", contó Slot en rueda de prensa.

"No estaba completamente contento con cómo entrenaba. En mi opinión, en determinados momentos podría haber hecho más, y eso fue de lo que hablamos. Eso, combinado con que creo que es mucho mejor defensor de lo que todo el mundo piensa, pero desafortunadamente no lo muestra todo el tiempo, así que eso es una parte de su juego que tiene que mejorar. Si lo hace y está concentrado, no hay muchos jugadores que puedan regatearle, porque es rápido, ágil y tiene una gran mentalidad".