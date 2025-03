Slot toma drástica decisión en Liverpool tras eliminación de Champions: "No va a jugar"

Liverpool se prepara para enfrentar una nueva final tras perder el compromiso de la Champions League, en donde quedó eliminado de la competencia de clubes más importante de la UEFA tras perder la tanda desde el punto penal.

Ahora, el equipo de Arne Slot se concentra en lo que será la final de la Carabao Cup, en donde esperan firmar el primer título con el entrenador neerlandés.

De hecho, el mismo entrenador del Liverpool habló sobre como el equipo enfrentará dicho compromiso y dio pistas sobre la banda derecha, pues no se sabe si Jarell Quansah y Wataru Endo jugarán.

"Creo que incluso Curtis [Jones] podría jugar ahí. Y también puedes jugar como defensa zurdo por la banda derecha, que es lo que hace el Newcastle actualmente, pero en el lado opuesto", mencionó.

Del mismo modo, el mandamás fue enfático en la ausencia de Alexander Arnold para dicho compromiso por su recuperación de lesión.

"No va a jugar la final. Aún le están haciendo pruebas para determinar cuánto tiempo va a estar fuera, pero esperemos que pueda volver antes de final de temporada", dio a conocer.

Slot habla de la eliminación de Champions

Ahora, días después de la eliminación de Champions, Slot habló sobre la tanda de penales ante el PSG y la derrota en Anfield.

"Ellos toman la responsabilidad. Puedes fallar una ocasión o un penalti, pero eso es lo que puede pasar si asumes la responsabilidad. Pudimos ganar en los noventa minutos y luego en los penaltis necesitas un poco de suerte. Darwin falló, y no es lo ideal, pero no quiero hacer de esto más de lo que es, solo fallar un penalti", dio a conocer.

"No podía pedirle más a los jugadores. Les forzamos a cometer muchos errores y creamos muchas ocasiones que habitualmente marcamos. Me gustó el partido porque fue puro fútbol. He visto muchos partidos últimamente y a lo largo de mi vida en los que todos es perder tiempo, tirarse y aparentar lesiones. Esto fue dos equipos yendo con todo a ganar. Mi enhorabuena al PSG por ganar un Liverpool tan fuerte".