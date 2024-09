Socio del City hizo el negocio del año: pagó 150 millones de dólares

El empresario boliviano-estadounidense Marcelo Claure, copropietario del Girona FC de LaLiga, ha llegado a un acuerdo para comprar el 10 % del New York City FC de la MLS (150 millones de dólares), informó en un comunicado el equipo neoyorquino.



Se trata de una operación dentro del mismo conglomerado, ya que tanto el Girona como el New York City forman parte del City Football Group, que tiene como punta de lanza al Manchester City de la Premier League.

“Estoy emocionado de unirme a New York City FC en un momento tan emocionante para el fútbol en los Estados Unidos. Con la Copa Mundial de Clubes en el 2025 y la Copa Mundial en el 2026 a la vista, creo que la MLS tiene un potencial inigualable", afirmó Claure.



Tras este movimiento, el City Football Group tendrá un 80 % del New York City, mientras que el 20 % restante se lo dividirán Claure y Yankee Global Enterprises, que es la propietaria de los New York Yankees de la MLB.

Campeón de la MLS Cup en 2021, el New York City tiene previsto inaugurar su nuevo estadio en Queens en 2027. En estos momentos es sexto de la Conferencia Este de la MLS y esta noche se enfrentará en casa al Philadelphia Union.