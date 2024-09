Sorpresa: Cristiano Ronaldo se ‘olvida’ del fútbol y revela sus planes

Para nadie es un secreto que a jugadores como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo no les queda mucho en el profesionalismo después de magistrales carreras deportivas. Será el turno para la nueva generación y con futbolistas que ya están forjando su camino como Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Pau Cubarsí, Erling Haaland, entre otros.

Tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo han tocado la noción del retiro con pinzas, revelando cuándo sería probablemente sus respectivas despedidas del balompié. Messi quiere jugar el Mundial de 2026, y ese podría ser su retiro oficial a sus 39 años. Por su parte, el luso esperaría alcanzar su anotación 1,000 como profesional y disputar la Copa del Mundo también.

Sin embargo, es Cristiano Ronaldo quien más claves ha dado sobre su retiro y sobre sus próximos pasos. En su canal de YouTube, “UR Cristiano”, dialogó con un excompañero del Manchester United, Rio Ferdinand con el que reveló claves sobre su adiós deportivo y sus próximos retos después de ponerle punto final a su carrera deportiva.

CRISTIANO RONALDO REVELÓ SUS PRÓXIMOS PASOS

Más vigente que nunca, Cristiano Ronaldo se sinceró con su amigo del fútbol, “creo que lo que más voy a extrañar es no tener la adrenalina de estar en el estadio, de estar nervioso, eso es lo que más voy a extrañar, porque en otras partes lo tengo bien controlado. Tengo buenas personas a mi alrededor, buenas personas, buenos ingresos, pero la adrenalina del fútbol nunca va existir de nuevo, por eso sigo un poco más en el fútbol.

A los 40, dices ‘sí, lo di todo’, 40, 41, 42, no importa, dices ‘me dejé el cuerpo en 25 años de fútbol, no puedo dar más’ porque sabes que la edad no te permite seguir. Por eso extiendo mi longevidad y por eso me cuido para seguir trabajando, porque sé que en dos o tres años más todavía puedo producir algo nuevo”.

Posteriormente, reveló qué le depara en el futuro y sorprendió con una declaración alejada al fútbol, “por supuesto que extrañaré, probablemente me sentiré un poco perdido, ¿crees que voy a llorar con toda la vida que tengo? Quizá un poco, porque me he vuelto más sensible, así que estaré un poco así, pero tengo otras cosas de las qué preocuparme y ahora habrá otro capítulo de mi vida, que es la parte de negocios, que también me emociona y será un desafío para mí aprender otras áreas que realmente no conozco”.

Así las cosas, Cristiano Ronaldo se alista para un nuevo episodio de su vida profesional que podría estar alejado de las canchas para pasar a los negocios. Su anhelo es aprender de otras áreas y cree que rodeado de “personas inteligentes”, puede calar como empresario.