Sorpresa en el Mundial Sub-17: favorita al título fue goleada 3-0 en su debut
El certamen orbital tiene por primera vez la participación de 48 selecciones.
El Mundial Sub-17 que se lleva a cabo este año en Catar, tuvo los partidos de la primera fecha en los grupos E, F, G y H, allí, se presentaron algunas goleadas dignas para ser destacadas que incluso causaron gran sorpresa.
La jornada de este martes tuvo la presentación de varios de los candidatos al título, donde dos de ellos tuvieron resultados exitosos, mientras que el último en tener acción sufrió una dolorosa y sorpresiva derrota.
Inglaterra cayó goleado 3-0 ante Venezuela
El equipo ‘Vinotinto’ derrotó 3-0 a Inglaterra en su estreno en el Mundial sub-17 de Catar, en un partido marcado por la efectividad ofensiva del equipo sudamericano y también por la resistencia de su guardameta, Alan Vázquez, clave en varias intervenciones de gran factura.
El defensa venezolano Roman Davis sorprendió con un centro que se coló por el primer palo de la portería del portero Jack Porter para poner el 1-0 al minuto 40, luego, ‘La Vinotinto’ jugó a la contra y anotó el 2-0 gracias a un disparo fuera del área de Dioner Fuentes cuando terminaba el primer tiempo.
Ya en el tiempo añadido del partido, Venezuela dio el golpe final con gol de Eider Barrios, quien aprovechó un mal despeje de Porter para poner el 3-0 y así sumar una gran victoria ante el rival más fuerte del grupo E.
¿Cómo le ha ido a los favoritos al título?
Otra de las candidatas al título es la Selección de Brasil, que se impuso con autoridad por 7-0 ante Honduras y da muestras de su candidatura al título; por otro lado, el equipo que defiende la corona, Alemania, terminó empatando 1-1 ante Colombia, duelo donde los ‘teutones’ anotaron un gol a los 14 segundos de empezado el partido.
Cabe recordar que Argentina, otras de las selecciones llamadas a ser protagonistas, derrotó ayer 3-2 a Bélgica, mientras que el combinado francés tendrá su estreno en este certamen mañana miércoles cuando enfrente a Chile.
