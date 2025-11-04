Sorpresa en el Mundial Sub-17: favorita al título fue goleada 3-0 en su debut

Inglaterra cayó goleado 3-0 ante Venezuela

El equipo ‘Vinotinto’ derrotó 3-0 a Inglaterra en su estreno en el Mundial sub-17 de Catar, en un partido marcado por la efectividad ofensiva del equipo sudamericano y también por la resistencia de su guardameta, Alan Vázquez, clave en varias intervenciones de gran factura.

El defensa venezolano Roman Davis sorprendió con un centro que se coló por el primer palo de la portería del portero Jack Porter para poner el 1-0 al minuto 40, luego, ‘La Vinotinto’ jugó a la contra y anotó el 2-0 gracias a un disparo fuera del área de Dioner Fuentes cuando terminaba el primer tiempo.



Ya en el tiempo añadido del partido, Venezuela dio el golpe final con gol de Eider Barrios, quien aprovechó un mal despeje de Porter para poner el 3-0 y así sumar una gran victoria ante el rival más fuerte del grupo E.