Sorpresa en la FIFA; amenazan con cambiar varias sedes del Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes sus amenazas de retirar a ciudades con alcaldes demócratas como sedes del Mundial 2026 si las considera inseguras.



"Si creemos que va a haber algún indicio de problemas, le pediría a Gianni (Infantino, presidente de la FIFA) que lo traslade a otra ciudad", dijo Trump en respuestas a las preguntas de periodistas en el Despacho Oval.

