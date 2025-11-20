Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 21:42
Sorpresa total en Perú tras conocerse el repechaje al Mundial 2026
La FIFA realizó el sorteo con los equipos que jugarán el repechaje a la cita mundialista.
Cada vez va tomando más forma el Mundial de fútbol de la FIFA 2026, pues este jueves 20 de noviembre se realizó el sorteo del repechaje con las selecciones que buscarán los últimos boletos para ganar un cupo en la cita orbital que tendrá por primera vez en su historia la participación de 48 equipos.
La FIFA preparó un repechaje intercontinental y otro únicamente para selecciones europeas, para el primer mencionado aparece Bolivia como representante de la Conmebol, confederación donde Perú, Chile y Venezuela quedaron eliminadas.
Así se jugará el repechaje al Mundial 2026
Amarga sorpresa en Perú tras conocer los equipos clasificados al repechaje intercontinental
El conjunto ‘Bicolor’ tuvo un flojo rendimiento en las Eliminatorias de la Conmebol, quedando en la penúltima posición con 12 puntos luego de 18 partidos disputados, registrando 2 victorias, 6 empates y 10 derrotas, una estadística que le significó la eliminación del Mundial, un certamen que tendrá a selecciones poco acostumbradas a disputar estos prestigiosos torneos.
La sorpresa crece en Perú luego de saber los nombres de los 6 equipos que jugarán el repechaje intercontinental, pues todos esos ocupan una posición inferior que la selección peruana en el Ranking FIFA.
¿Cuáles equipos disputarán el repechaje intercontinental?
Los equipos que jugarán la repesca serán República Democrática del Congo (56°), Irak (58°), Jamaica (70°), Bolivia (76°), Surinam (123°) y Nueva Caledonia (149°), selecciones que son superadas por Perú en el Ranking FIFA, esto, pese a la floja campaña del cuadro ‘Bicolor’ en las Eliminatorias y sabiendo que, en sus últimos cuatro partidos amistosos no pudo obtener el triunfo.
Después de esta fecha FIFA de noviembre, donde Perú empató 1-1 con Rusia y perdió 2-1 con Chile, el conjunto ‘inca’ quedó ubicado en el puesto 52 del Ranking FIFA, descendiendo tres posiciones con respecto al último escalafón, pero siendo aún superior a los equipos que jugarán el repechaje intercontinental, un dato que sirve de poco para los hinchas peruanos que quería ver a su selección en el Mundial.
