Sorpresa total en Perú tras conocerse el repechaje al Mundial 2026

Cada vez va tomando más forma el Mundial de fútbol de la FIFA 2026, pues este jueves 20 de noviembre se realizó el sorteo del repechaje con las selecciones que buscarán los últimos boletos para ganar un cupo en la cita orbital que tendrá por primera vez en su historia la participación de 48 equipos.

La FIFA preparó un repechaje intercontinental y otro únicamente para selecciones europeas, para el primer mencionado aparece Bolivia como representante de la Conmebol, confederación donde Perú, Chile y Venezuela quedaron eliminadas.

