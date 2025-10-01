¿Sorpresas en la convocatoria de Lorenzo? Nuevos jugadores en el radar de la selección Colombia

Viejos conocidos que nunca volvieron a ser tenidos en cuenta

La selección Colombia de Néstor Lorenzo parece tener su base clara, sin embargo, hay varios jugadores que aspiran a tener o volver a tener la oportunidad de vestir la camiseta de la tricolor con vistas al mundial 2026.

Juan Camilo "Cucho" Hernández - Real Betis

El "Cucho" es uno de los jugadores colombianos más destacados del momento, vive uno de los mejores momentos de su carrera y se ha convertido en figura y titular indiscutido en el Betis. Aparte por fin se le abrió el arco en España y viene haciendo goles no solo seguido sino también importantes. Lo que lo caracteriza es no ser un delantero posicional sino un generador de juego, baja pide el balón, reparte y anota.

Juan David Cabal - Juventus

El central colombiano está de regreso tras una fuerte lesión en una de sus rodillas, si bien todavía es pronto para pedirlo para un mundial el defensor está recuperando su forma y ha demostrado en los minutos que ha tenido que está listo para volver a la máxima competencia. Recordemos que en un principio fue Lorenzo quien lo trajo por primera vez a la selección y se sabe desde siempre que es de un jugador que gusta al entrenador.

Jhon Solís - Girona

El mediocentro surgido de Nacional está siendo uno de los titulares en el Girona de España, si bien el equipo no vive su mejor momento al colombiano se le ha visto con soltura y con un gran nivel. El jugador de apenas 20 años ha disputado todos los partidos de su equipo esta temporada, no todos de titular y a tan corta edad ya cuenta incluso con varios partidos en Champions y por supuesto en Liga española.

Juan Guillermo Cuadrado - Pisa

Cuadrado había sido uno de los fijos en la selección Colombia durante muchos años, sin embargo, con la llegada de Lorenzo perdió terreno y ya lleva varios años sin ser convocado, el nacido en Necoclí mantiene su ilusión intacta y así lo ha hecho saber en varias entrevistas, quiere ir al mundial y quiere ganarse un lugar de nuevo en la selección, incluso con ese propósito decidió mantenerse en Europa para jugar al máximo nivel en caso de que se de un regreso a la tricolor.

William Tesillo - Atlético Nacional

El defensor central que regresó a Colombia viene siendo uno de los jugadores con más regularidad no solo en su club sino en el futbol colombiano en si. Con un gran presente en el verde paisa el jugador quien ya ha hecho parte de la selección en varios momentos sueña con volver a vestirse con la camiseta de la tricolor. Un defensa potente y con muy buen juego con los pies que podría darle variantes al equipo de Lorenzo.