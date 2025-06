Sorpresiva decisión de Boca con Frank Fabra para el Mundial de Clubes

Quedan apenas siete días para que arranquen las emociones del Mundial de Clubes para Boca Juniors y el debut de Miguel Ángel Russo en su tercer ciclo con el cuadro ‘Xeneize’. El cuadro argentino se juega las cartas en la única competencia internacional que tendrá en el año, después de quedar eliminado de la Libertadores.

Miguel Ángel Russo deberá dar el golpe en el Mundial de Clubes tomando por tercera vez las riendas de un elenco que no levanta cabeza en la Primera División de Argentina. No pudieron con Mariano Herrón, Fernando Gago ni con Diego Martínez que salieron prematuramente de la dirección técnica.

Vea también: Nacional pierde posibilidades: las cuentas para llegar a la final

Con Fernando Gago, uno de los jugadores beneficiados fue nada más ni nada menos que Frank Fabra. El lateral izquierdo colombiano fue compañero de campo del mediocentro argentino y logró sumar algunos minutos que no había tenido con Diego Martínez y que tampoco tuvo con Mariano Herrón. Sin embargo, no juega un partido desde febrero.

Frank Fabra ya ha sido entrenado por Miguel Ángel Russo y la llegada del ex San Lorenzo a la dirección técnica puede impactar a favor del antioqueño que espera reivindicarse con su afición. De hecho, Boca Juniors tomó una curiosa decisión con el lateral izquierdo para el Mundial de Clubes.

RUSSO ANUNCIÓ LA CONVOCATORIA OFICIAL: LA DECISIÓN CON FRANK FABRA

Este lunes, Boca Juniors se dirige a Estados Unidos para concentrar en Miami de cara al Mundial de Clubes. Se verán las caras con el Benfica en el debut, enfrentarán al Bayern Múnich y finalizarán con el Auckland City. Una de las principales novedades es nada más ni nada menos que Frank Fabra que no suma minutos desde hace cuatro meses exactamente y no ha vuelto a ser convocado en la Liga de Argentina.

El entrenador que le depositó la confianza a Frank Fabra no dudó en tenerlo en cuenta para el Mundial de Clubes. El lateral izquierdo deberá ganarse el puesto ante Lautaro Blanco y Marcelo Saracchi que suman más argumentos y minutos para ser titulares por encima del colombiano.

Le puede interesar: Jorge Soto sorprendió al hablar de su futuro en el América; vuelve Graterol

Frank Fabra ha contado con la confianza de técnicos que han llegado últimamente a la dirección, pero solo por momentos. Dura algunos meses y posteriormente, vuelve a ser relegado. No le conviene salir de Boca Juniors, pues, gana mucho mejor que varios futbolistas y está cómodo en Buenos Aires, pero preocupa su poca regularidad.

Se espera que en diciembre acabe contrato y busque nuevos aires después de una relación rota con la afición tras la final de la Copa Libertadores en 2023 cuando recibió una expulsión dejándolo en evidencia para lo que resta de su vínculo con el cuadro ‘Xeneize’.

LOS TRES PROBLEMAS DE BOCA JUNIORS PARA EL MUNDIAL DE CLUBES

Tras confirmar la convocatoria de Frank Fabra, Miguel Russo deberá decidir si el colombiano tendrá un rol importante o simplemente viajará por Estados Unidos sin tener chances.

Lea también: Edwin Cardona no se guardó nada por gol de Santa Fe: “El arquero nuestro estaba...”

Esa no sería la única duda por parte del entrenador, pues, Edinson Cavani apenas se está recuperando de una lesión, por lo cual, no hay certeza de que sea inicialista. Además, sufre con Ayrton Costa, que no ha podido arreglar el problema de visado y deberá esperar a solucionar el tema para poder sumarse a la concentración en Estados Unidos.

Por su parte, Boca Juniors se armó con Marco Pellegrino, defensor central de 22 años que llegó procedente del Milan, pese a que le pertenece a Huracán. No ha firmado y quedará listo siempre y cuando, logre llegar a Estados Unidos y estampe su firma en el contrato.