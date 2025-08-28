Sorteo Champions League 2025/26: así podrá ver EN VIVO HOY 28 de agosto

Este jueves 28 de agosto de 2025, tendrá lugar en el Grimaldi Forum de Mónaco el sorteo de la nueva fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26, que desde la temporada anterior abandonó el formato de grupos y adoptó un formato revolucionario denominada como "fase liga".

En esta edición participan 36 equipos, que no se dividen en grupos, sino que se enfrentan en una fase de liga en donde cada club que logró llegar hasta esta instancia disputará ocho partidos (cuatro como local y cuatro como visitante), frente a ocho rivales distintos. Esta nueva instancia de la competencia comenzará desde el 16 de septiembre, pero primero se deberán definir los cruces que se llevarán a cabo hasta el 28 de enero de 2026.

Le puede interesar: Mourinho le da la espalda a Durán: críticas tras eliminación en Champions

Así podrá ver EN VIVO el sorteo de la Champions League 2025/26

La distribución de los enfrentamientos se realiza a través de un sorteo parcialmente automatizado, en donde los equipos están repartidos en cuatro bombos, según su coeficiente UEFA. Luego, cada equipo recibe dos rivales de cada bombo, uno en casa y otro como visitante. La dinámica se repite para cada bombo: el sorteo arranca con los del bombo 1 y sigue hasta el 4, combinando sorteos manuales con decisiones automatizadas para determinar tanto los rivales como la condición de local o visitante.

Estos serán los canales y el horario por donde será transmitida esta nueva cita de la Champions League: