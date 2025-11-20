Sorteo de repechaje Mundial 2026 EN VIVO, 20 de noviembre: hora y canal

Marzo será el último puente para saber qué otras selecciones sellarán la clasificación para el Mundial. Ya van 42 equipos de 48 que actuarán en la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México y faltan países de la UEFA, de CONMEBOL, de la OFC (Oceanía), de la AFC, de la CAF y de CONCACAF por definir la suerte.

Bolivia le ganó la pelea a Venezuela por sellar el repechaje y mantener la ilusión latente de poder actuar en otro Mundial después de varios años de sequía. Los bolivianos tendrán que demostrar de qué están hechos afuera de El Alto en busca de soñar con estar en junio en la cita orbital.

La suerte de Bolivia se conocerá en llaves de semifinales en donde deberá medirse ya sea con Jamaica, Surinam o Nueva Caledonia, este país que representa a Oceanía. Son dos caminos separados, en donde ya esperan Irak y la República Democrática del Congo en la final para definir los dos cupos al Mundial.

Por su parte, a la misma hora también se sortearán las llaves de los repechajes europeos con 16 selecciones que están a la expectativa de conocer qué puede suceder. Estos serán Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Suecia, Rumanía, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL SORTEO DEL REPECHAJE INTERNACIONAL Y DE EUROPA PARA EL MUNDIAL ESTE JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

El sorteo que definirá primero al repechaje intercontinental y luego el internacional se dará este jueves 20 de noviembre a partir de las 7 de la mañana en hora de Colombia. Podrá verlo por la señal de FIFA TV y el YouTube de la FIFA.

MÁS HORARIOS PARA VER EL SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 A.M.

México: 6:00 A.M.

Bolivia y Venezuela: 8:00 A.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:00 A.M.