Soy demasiado honesto para hacer eso": Lloris no supera la final de Qatar y se acordó del 'Dibu'

El 'Dibu' Martínez sigue siendo uno de los personajes más polémicos del fútbol internacional. El arquero de la Selección Argentina despierta todo tipo de reacciones por sus actuaciones en los momentos decisivos y su forma de ser en los terrenos de juego.

Tras la final de la Copa del Mundo Qatar 2022 ante Francia. Emiliano fue bastante criticados por la prensa y los aficionados al rededor del mundo. Para muchos sus bailes y su pose al recibir el 'guante de oro' como mejor arquero del torneo fueron reprochables.

Sin embargo, lo que muchos esperaban era la reacción de sus colegas, En este caso su rival de aquella noche en el arco contrario habló sobre los gestos del guardameta sudamericano. Hugo Lloris mencionó lo que le causan las actitudes del albiceleste.

“Hay cosas que no sé cómo hacer. Jugando en la portería, desestabilizando al rival, jugando al límite, no sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así, incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco", señaló el portero francés en diálogo con 'L'Equipe'.

Las palabras del arquero de Tottenham fueron porque en el momento definitivo de la tanda de penaltis, Martínez repitió algo de su show ante Colombia en la pasada Copa América 2021. El arquero volvió a los gestos y las palabras para desconcentrar al rival.

Queda claro que el 'Dibu' no puede ser el favorito de muchos, pero cuando se trata de efectividad y saber desconcentrar al rival, es uno de los mejores en esta faceta del juego.