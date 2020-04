"Soy un jugador más maduro y más táctico en Europa": Mateus Uribe

En medio de la incertidumbre respecto a la continuidad de la temporada, el futbolista colombiano Mateus Uribe se mantiene en Oporto, acompañado por una parte de su familia, a la espera de noticias al respecto. El futbolista colombiano, quien ha tenido una buena adaptación al fútbol europeo, tras llegar procedente de América de México, contó cómo ha sido esta primera experiencia en el 'Viejo Continente' y aseguró la misma no resultó tan complicada por lo bien recibidos que son los colombianos en la institución.

"He tenido la fortuna de contar con varios minutos, he tenido continuidad y confianza por parte del cuerpo técnico tanto en la liga local como en la Europa League, lo cual me facilitó la adaptación al equipo. Con los minutos jugados, las oportunidades que he tenido y el grupo que se ha conformado, la adaptación se ha hecho mucho más sencilla. El roce en Europa League fue corto para las expectativas, pero fue importante", arrancó diciendo el volante en entrevista con Win Sports.

De igual manera, señaló: "Uno llega con una responsabilidad por la huella que dejaron los colombianos como Falcao, James, Guarín y Quintero. Sin embargo, es una ventaja porque a uno lo reciben bien por lo que hicieron ellos, lo cual es importante. Después de esto, con la calidad que uno tiene y la disciplina, puede reflejar mejor las cosas en la cancha".

Y refiriéndose al trabajo que ha realizado en el equipo portugués y a la experiencia adquirida, fue claro: "Todo ha sido un proceso de madurez en el fútbol y en América tuve la fortuna de hacer 20 goles, lo cual marca mucho la pauta. Uno así se ubica en el radar de los medios y de la gente. En Porto el trabajo es mucho más táctico, diferente, y es una labor muy importante y responsable y, aunque hace falta marcar y esas alegrías no se cambian, las bases tácticas y la madurez adquirida en Europa también son muy importantes".

Pasando a un plano mucho más personal y a la actualidad que se está viviendo, que le impidió reunirse con la Selección puntualizó: "Son días duros para todos y, aunque a mi familia no le ha tocado directamente, no se puede ser ajeno a la situación de muchas personas que están atravesando momentos muy duros. Mi familia ha sido muy responsable al respecto, hay que levantar la cabeza. He estado acompañado por la familia y el tema de la Selección me dio duro; viajar, reencontrarse con todos, no tiene precio. Ir a la Selección es algo que te mantiene lleno y te llena el tanque. Acá no se ha dicho qué va a pasar".

Para concluir, resaltó la calidad humana de Pepe, con quien se burla de la timidez de su compatriota, Luis Díaz: "Pepe es un ser humano y un jugador demasiado humilde. Siempre se puso a disposición de los que llegamos, pese a que en los entrenamientos le gusta pegar". Y sobre Díaz, reconoció algunas bromas que le hace: "A Pepe siempre le digo que le ponga a hacer algo (a Luis Díaz) porque sé que se pone rojo inmediatamente y le da mucha pena. Lo mismo le sucede antes de las ruedas de prensa, porque al técnico le toca ir con un jugador y él llega nervioso esos días para que no le vaya a tocar a él. Además, la rueda de prensa es en portugués y eso lo afecta más".