"Soy un poco extraño": la curiosa confesión del técnico que puso a debutar a Messi en el Barcelona

Hace un mes Argentina se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022 luego de una vibrante final en la que venció a Francia en la tanda de penales. El título mundialista no solamente fue gritado por los argentinos, pues muchos aspiraban ver a Lionel Messi levantando el trofeo de la Copa del Mundo como capitán de la albiceleste. Uno de ellos fue Frank Rijkaard.

El neerlandés dirigió al Barcelona entre 2003 y 2008. Allí le dio la oportunidad a Messi de debutar con la camiseta blaugrana un 16 de octubre de 2004 en un partido de liga ante el Espanyol.

Rijkaard tuvo una entrevista con Helden Magazine, donde habló lo que vivió en la final mundialista y su apoyo al astro argentino: "Lo pude animar como un cachorro porque Messi lo había logrado. Estuve viendo la final entre Argentina y Francia, principalmente como seguidor de Messi. Creo que obtuvo lo que se merecía", dijo.

El neerlandés, quien ganó la Eurocopa de 1988 como jugador de Países Bajos, habló sobre su último encuentro con Messi en 2017 luego de que su hijo Santi le pidiera ver un partido del Barcelona.

"Messi fue súper agradable y accesible. Nos abrazamos y nos hicimos fotos. Eso fue, por supuesto, especialmente divertido para mi hijo. Cuando volví a encontrarme con Messi después de mucho tiempo, me hizo sentir algo especial. Se ha convertido en la gran estrella que todo el mundo del fútbol está mirando con la boca abierta”, expresó.

Por último, el exjugador del Ajax y Milan tuvo tiempo para definirse personalmente: "Soy un poco extraño. Puede que lo haya logrado como jugador de fútbol, pero eso no era del todo obvio porque tengo un carácter complicado. No me gusta mucho el foco de atención. Siempre me cuesta estar de pie en medio de una habitación, prefiero estar de pie con la espalda contra la pared", comentó.

Cabe resaltar que Rijkaard se retiró de la dirección técnica en 2014 luego de que se hiciera cargo de la Selección de Arabia Saudita.

