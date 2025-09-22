Sport Boys vs. Atlético Grau EN VIVO: Liga 1 de Perú ¿dónde ver? HOY 22 de septiembre

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Sport Boys vs. Atlético Grau

El compromiso de la fecha 10 del torneo Clausura 2025 del fútbol peruano se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre a partir de las 7:30 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia y toda Sudamérica por GOLTV Latinoamérica y la señal en ‘streaming’ de GOLTV Play.

Lea también: No fue Dibu: ¿quién fue el mejor arquero en la gala del Balón de Oro 2025?

De manera internacional (incluyendo a México) se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz y por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA, fuboTV y GOLTV.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 19:30

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:30

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:30

ET Estados Unidos: 20:30 horas

PT Estados Unidos: 17:30 horas.