Cargando contenido

Sport Boys y Atlético Grau se enfrentan por el Torneo Clausura 2025 de Perú
Escudos de Sport Boys y Atlético Grau
Pixabay
Fútbol
Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 18:06

Sport Boys vs. Atlético Grau EN VIVO: Liga 1 de Perú ¿dónde ver? HOY 22 de septiembre

El partido se jugará en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Sport Boys vs. Atlético Grau 

El compromiso de la fecha 10 del torneo Clausura 2025 del fútbol peruano se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre a partir de las 7:30 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia y toda Sudamérica por GOLTV Latinoamérica y la señal en ‘streaming’ de GOLTV Play. 

Lea también: No fue Dibu: ¿quién fue el mejor arquero en la gala del Balón de Oro 2025?

De manera internacional (incluyendo a México) se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz y por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA, fuboTV y GOLTV. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 19:30 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:30 

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:30 

ET Estados Unidos: 20:30 horas                                      

PT Estados Unidos: 17:30 horas. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Sport Boys

Imagen
Atlético Grau

Atlético Grau

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Liga 1

Imagen

Liga peruana

Imagen

Señal en vivo

Cargando más contenidos

Fin del contenido