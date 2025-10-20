Sport Huancayo recibe en la jornada de este lunes a Alianza Lima para cumplir con la fecha 15 de la Liga 1 de Perú.

El partido se disputa en el Estadio Huancayo y ambos equipos necesitan la victoria para seguir sumando en la tabla de posiciones.

Siga Sport Huancayo vs Alianza Lima EN VIVO 20 de octubre: hora y canal para la liga de Perú

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en L1MAX.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 13:15

Bolivia, Chile y Venezuela: 14:15

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 15:15