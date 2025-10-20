Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 12:50
Sport Huancayo vs Alianza Lima EN VIVO 20 de octubre: hora y canal para la liga de Perú
Se disputa la fecha 15 de la Liga 1 de Perú.
Sport Huancayo recibe en la jornada de este lunes a Alianza Lima para cumplir con la fecha 15 de la Liga 1 de Perú.
El partido se disputa en el Estadio Huancayo y ambos equipos necesitan la victoria para seguir sumando en la tabla de posiciones.
Siga Sport Huancayo vs Alianza Lima EN VIVO 20 de octubre: hora y canal para la liga de Perú
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en L1MAX.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 13:15
Bolivia, Chile y Venezuela: 14:15
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 15:15
Fuente
Antena 2