Jue, 23/10/2025 - 16:52
Sporting Cristal Vs Universitario EN VIVO HOY 23 de octubre: hora y cómo VER
El Club Universitario quiere defender el primer lugar de la liga del Perú.
Sporting Cristal recibe este jueves 23 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo al Club Universitario de Deportes en partido válido por la fecha 14 de la Liga 1 del Perú.
El equipo cervecero llega al compromiso ocupando la cuarta posición en la tabla con 54 puntos, después de 16 victorias, seis empates y ocho derrotar.
Por otro lado, el Club Universitario quiere acercarse cada vez más al título, teniendo en cuenta que es primero del certamen con 72 unidades, después de 22 celebraciones, seis empates y tres derrotas.
¡𝗛𝗢𝗬 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗔 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟! — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) October 23, 2025
¡VAMOS CELESTES… A GANAR!💪
¡TODOS JUNTOS! 👊
🔜 #Universitario ⚽️#FuerzaCristal pic.twitter.com/UnLWsqTuqO
Sporting Cristal Vs Universitario EN VIVO: hora y cómo VER
El partido entre Sporting Cristal contra el Club Universitario por la fecha 14 de la Liga del Perú se jugará este jueves 23 de octubre a partir de las 8:00 de la noche.
El duelo se podrá VER EN VIVO por Liga 1 Play, Liga 1 Max
Fuente
Antena 2