Sporting Cristal Vs Universitario EN VIVO HOY 23 de octubre: hora y cómo VER

Sporting Cristal recibe este jueves 23 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo al Club Universitario de Deportes en partido válido por la fecha 14 de la Liga 1 del Perú.

El equipo cervecero llega al compromiso ocupando la cuarta posición en la tabla con 54 puntos, después de 16 victorias, seis empates y ocho derrotar.

Por otro lado, el Club Universitario quiere acercarse cada vez más al título, teniendo en cuenta que es primero del certamen con 72 unidades, después de 22 celebraciones, seis empates y tres derrotas.

