Cargando contenido

Sporting Cristal Vs Universitario EN VIVO HOY 23 de octubre
Sporting Cristal Vs Universitario EN VIVO HOY 23 de octubre
Antena 2 y PESlogos
Fútbol
Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 16:52

Sporting Cristal Vs Universitario EN VIVO HOY 23 de octubre: hora y cómo VER

El Club Universitario quiere defender el primer lugar de la liga del Perú.

Sporting Cristal recibe este jueves 23 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo al Club Universitario de Deportes en partido válido por la fecha 14 de la Liga 1 del Perú.

El equipo cervecero llega al compromiso ocupando la cuarta posición en la tabla con 54 puntos, después de 16 victorias, seis empates y ocho derrotar.

Por otro lado, el Club Universitario quiere acercarse cada vez más al título, teniendo en cuenta que es primero del certamen con 72 unidades, después de 22 celebraciones, seis empates y tres derrotas.
 

Lea también
Image
David González, técnico de América

David González tomó decisión con los sub20 del América: cambio total

Ver más
Lea también
Image
Atlético Nacional vs América de Cali

¿Cuándo son las semifinales de Copa Betplay 2025?

Ver más

Sporting Cristal Vs Universitario EN VIVO: hora y cómo VER 

El partido entre Sporting Cristal contra el Club Universitario por la fecha 14 de la Liga del Perú se jugará este jueves 23 de octubre a partir de las 8:00 de la noche.

El duelo se podrá VER EN VIVO por Liga 1 Play, Liga 1 Max

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Perú

Perú

Imagen
Sporting Cristal

Sporting Cristal

Imagen
Universitario

Universitario

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Señal en vivo

Cargando más contenidos

Fin del contenido