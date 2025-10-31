Sporting Lisboa vs Alverca EN VIVO, 31 de octubre: hora y canal Primeira Liga

Este viernes 31 de octubre arrancan las emociones de la Liga de Portugal en el Estadio José Alvalade en donde estarán Sporting Lisboa contra el Futebol Clube de Alverca con la necesidad que tienen los lisboetas de dar un golpe y quedarse con el liderato del torneo portugués.

Con el colombiano Luis Javier Suárez que sigue en racha, el club de Lisboa quiere mantener el buen momento, sumar de a tres y quedarse en la parte alta junto con el Porto con 25 unidades. En caso de que ganen en condición de local, deberán esperar lo que pase en un vibrante duelo entre el Porto y el Sporting Braga.

Si Sporting Lisboa gana, esperarán que haya una caída del Porto para que compartan el liderato con los portuenses. Este será el mano a mano entre dos clubes grandes de Portugal y que quieren dar el golpe llegando al final del torneo con posibilidades de quedar campeón.

Luis Javier Suárez ya ha firmado un gran inicio en el torneo y quiere seguir con buenos registros en un nuevo duelo frente al Futebol Clube de Alverca que no pasa por el mejor momento.

El Alverca está en la casilla 12 con diez unidades. Está a solo cinco de caer en zona de descenso y a nueve de competencias europeas. Así están las cosas entre los dos clubes de Portugal que se ven las caras en esta jornada.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER SPORTING LISBOA VS ALVERCA EN LA PRIMEIRA LIGA DE PORTUGAL ESTE VIERNES 31 DE OCTUBRE

El partido de la décima fecha de la Primeira Liga de Portugal entre Sporting Lisboa vs Alverca de este viernes 31 de octubre en el Estadio José Alvalade se podrá ver por GolTV a partir de las 3:15 de la tarde en hora colombiana.

MÁS HORARIOS DEL SPORTING DE LISBOA VS ALVERCA

Colombia, Ecuador y Perú: 3:15 P.M.

México: 2:15 P.M.

Bolivia y Venezuela: 4:15 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:15 P.M.