Sporting Lisboa vs Porto EN VIVO, 30 de agosto: hora y canal para ver Liga de Portugal

En las primeras jornadas de la Primeira Liga de Portugal se vivirá uno de los partidos más vibrante en busca de sellar el liderato. Sporting de Lisboa recibirá en el Estadio José Alvalade la visita del Porto en un juego que tiene mucho por definir con la punta en juego.

Vea también: [VIDEO] Luis Díaz no lo puede creer: increíble fallo sin portero da la vuelta al mundo

Sporting de Lisboa ha ganado sus tres partidos disputados y afronta la cuarta fecha con la necesidad de vencer al Porto que busca la primera casilla de la Primeira Liga. Un juego con similares realidades y con mucha tela por cortar en este arranque del rentado portugués.

Con Luis Javier Suárez convocado a la Selección Colombia, Sporting de Lisboa espera quedarse con los puntos a su favor respetando la casa. Por su parte, el Porto necesita dar un golpe de autoridad en esta fecha para tomar el liderato en soledad aprovechando la caída del Moreirense ante Gil Vicente.

Le puede interesar: [VIDEO] Luis Díaz se sacó la sal de encima: golazo en Bayern Múnich

SPORTING DE LISBOA VS FC PORTO ESTE SÁBADO 30 DE AGOSTO POR LA PRIMEIRA LIGA DE PORTUGAL EN LA FECHA 4: HORA Y CANAL PARA VER EL PARTIDO

Este sábado 30 de agosto, Sporting de Lisboa recibe en el Estadio José Alvalade la visita del FC Porto en un vibrante encuentro que decidirá el liderato de la Primeira Liga de Portugal. Duelo de realidades similares en la cuarta jornada del rentado portugués con dos elencos que tienen mismos puntos y que han ganado los tres partidos disputados hasta la fecha. El balón rodará a partir de las 2:30 de la tarde en hora de Colombia. Además, contará con la señal televisiva de GOLTV Y Fanatiz.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 2:30 P.M.

México: 1:30 P.M.

Lea también: Guerra en América para definir nuevo DT: hay dos candidatos internacional

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:30 P.M.