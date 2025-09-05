Sportivo Luqueño vs Guaraní EN VIVO, 5 de septiembre: hora y canal

Nueva fecha de la liga de Paraguay para empezar a definir aspectos justo en la mitad del torneo. Sportivo Luqueño, que está en la parte alta de la clasificación enfrentará a Guaraní que es el gran líder en estas diez fechas disputadas. Con 22 puntos, el ‘Aborigen’ lidera.

En este compromiso que se disputará en el Estadio Feliciano Cáceres de la ciudad de Luque tendrá a dos clubes que están en los primeros puestos. Para Sportivo Luqueño será esencial conseguir los puntos, no solo para respetar la casa, sino que tendrá que descontar puntos frente a su rival en esta fecha.

Sportivo Luqueño llega a esta jornada 11 de la Liga de Paraguay con 17 unidades. Una victoria le permitiría ubicarse en el tercer puesto parcialmente desplazando al Club Sportivo Trinidense y a un punto de Cerro Porteño y dos de Guaraní.

Por su parte, Guaraní necesitará sumar tres puntos esenciales para escaparse en el frente de la tabla con 25 unidades. Si esto sucede, le sacaría cuatro puntos a Cerro Porteño y ocho al Club Sportivo Trinidense y a Luqueño.

SPORTIVO LUQUEÑO VS GUARANÍ: HORA Y CANAL PARA VER EL PARTIDO DE LA LIGA DE PARAGUAY ESTE VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

Este viernes arrancará la fecha 11 de la Liga de Paraguay. Sportivo Luqueño se medirá con Guaraní en el Estadio Feliciano Cáceres en la ciudad de Luque. El partido iniciará a las 6:30 (hora de Paraguay) y 4:30 (hora de Colombia). Se podrá ver por Tigo Sports+ o Tigo Sports++. También en la aplicación de Tigo Sports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 4:30 P.M.

México: 3:30 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 5:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 6:30 P.M.