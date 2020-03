Steven Gerrard aseguró que dejó atrás los problemas con Alfredo Morelos

Tras no ser convocado para el partido de Rangers frente a Hearts, luego de volver a las prácticas un día después de lo acordado con el club, Alfredo Morelos volvería a estar con el club de Glasgow en la búsqueda de un triunfo que les permita retomar la senda ganadora, teniendo en cuenta la importancia del atacante colombiano en el once titular del Steven Gerrard y todo su peso dentro de la cancha.

Le puede interesar: Madre de Cristiano Ronaldo sufrió grave problema de salud en Portugal

Pensando en el próximo encuentro, el técnico británico aseguró que Morelos está disponible y que lo ocurrido la semana anterior ya quedó atrás, pues es importante levantarse, pensando en seguir avanzando en los eventos en los que aún tienen posibilidad y entender que las normas se deben cumplir, pues como equipo hay cuestiones estipuladas para todos y el deber de Gerrard como técnico es guiar a sus jugadores.

"Él (Morelos) fue sancionado internamente y esto fue entendido. Él es consciente de lo que hizo y se disculpó con sus compañeros y también lo lamentó con los aficionados, además, aceptó su castigo, por lo que después de esto es un jugador disponible para el próximo partido", arrancó diciendo el exjugador de Liverpool sobre lo ocurrido con el colombiano.

Lea también: Alexánder Mejía respondió a un posible regreso a Atlético Nacional

Posteriormente, profundizando un poco más en el tema, sentenció: "Creo que como club y como grupo que somos, entendemos cuáles son los estándares que manejamos y las normas que tenemos que cumplir todos, algo que Alfredo incumplió y por lo que fue sancionado. Pero creo que no es tiempo de detenerse, es tiempo de seguir adelante y levantarse con más fuerza. No está en duda la calidad futbolística de Alfredo y el gran futbolista que puede ser, sin embargo, es mi deber darle los lineamientos y guiarlo, algo que seguramente no lo hará ser perfecto ahora, pues puede que se vuelva a equivocar, pero mi deber es tratar de hacer lo mejor por él y por el club".

El próximo partido de Rangers será el miércoles 4 de marzo contra Hamilton, en donde el equipo buscará acercarse a Celtic, en su lucha por llegar al título de la 'Scottish Premiership'.