Stoichkov cuenta cómo se cuida: "Como mucho ajo, cebolla y bebo agua caliente"

Desde su residencia en Estados Unidos, Hristo Stoichkov cómo se cuida del coronavirus. El búlgaro, ganador del Balón de Oro en 1994 y el futbolista más destacado de la Selección de su país que salió a la luz en el Mundial de Estados Unidos, cuenta cómo transcurren sus días en su casa de Miami y de qué forma pasa esta cuarentena junto a su esposa y su suegra, mientras no deja de lado sus labores en la cadena Univisión, a la cual colabora con grandes entrevistas.

"Protegiéndonos mucho. Como mucho ajo, cebolla, bebo agua caliente y me doy largos baños de agua caliente para protegerme de ese virus. (Estoy) Con Mariana, mi esposa, y mi suegra, que tiene 80 años y es a la que más tenemos que cuidar porque el coronavirus se lleva sobre todo a gente mayor. Mi hija vive cerca y hace una semana que no veo a mi nieto, pero no nos podemos arriesgar. Es una enfermedad que se transmite con mucha facilidad", aseguró a 'Mundo Deportivo' de España.

Después, se refiere al mal momento que está atravesando España y al presente del fútbol europeo: "Sé que los hospitales están saturados, que crece el número de infectados y de muertos. Les digo que se cuiden mucho. Esta crisis del coronavirus nos está dando un mapa claro de cómo está el mundo. En China solucionaron la crisis en dos meses. En Europa veo muy complicado que pueda jugarse la final de la Champions. Mira cómo se está extendiendo el virus por Europa... ".

Y hablando de su rol de entrevistador, en el que ha entrevistado a varios de los más grandes del mundo, afirma: "No puedo escoger una. Las más fáciles son las que hago a mi familia del Barça, ellos son los míos. Cuando hablo con Messi él entiende que yo viví lo mismo, el Balón de Oro, ser un futbolista importante. No habrá otro como él".

Así que concluye con una frase picante: "He entrevistado a todos los que he querido, incluidos mis compadres Hagi y Popescu. Nunca haré una entrevista a Cristiano Ronaldo. No quiero".