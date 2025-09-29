The Strongest vs. Oriente Petrolero EN VIVO: liga boliviana ¿dónde ver? HOY lunes

Hora y canal de TV para ver EN VIVO The Strongest vs. Oriente Petrolero

El partido de la fecha 23 en la presente edición del campeonato de fútbol boliviano se llevará a cabo este lunes 29 de septiembre a partir de las 2:00 p.m., duelo que en Bolivia se podrá ver por la señal de Tigo Sports.

En Colombia y Latinoamérica no habrá transmisión televisiva del partido, sin embargo, se podrán seguir las acciones más importantes del compromiso por las redes sociales de los equipos protagonistas, especialmente por sus cuentas de X.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 14:00

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00

Argentina, Uruguay y Brasil: 16:00

ET Estados Unidos: 15:00 horas

PT Estados Unidos: 12:00 horas.