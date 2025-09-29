Cargando contenido

The Strongest y Oriente Petrolero se enfrentan por el torneo de fútbol boliviano del 2025
Escudos de The Strongest y Oriente Petrolero
Pixabay
Fútbol
Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 11:54

The Strongest vs. Oriente Petrolero EN VIVO: liga boliviana ¿dónde ver? HOY lunes

El partido se llevará a cabo en Estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO The Strongest vs. Oriente Petrolero 

El partido de la fecha 23 en la presente edición del campeonato de fútbol boliviano se llevará a cabo este lunes 29 de septiembre a partir de las 2:00 p.m., duelo que en Bolivia se podrá ver por la señal de Tigo Sports. 

Lea también: Xavi Hernández alista su regreso; gigante club de la Premier lo cautiva

En Colombia y Latinoamérica no habrá transmisión televisiva del partido, sin embargo, se podrán seguir las acciones más importantes del compromiso por las redes sociales de los equipos protagonistas, especialmente por sus cuentas de X. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 14:00 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00 

Argentina, Uruguay y Brasil: 16:00 

ET Estados Unidos: 15:00 horas                                      

PT Estados Unidos: 12:00 horas. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
The Strongest

The Strongest

Imagen
Oriente Petrolero

Oriente Petrolero

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Señal en vivo

Imagen

Fútbol de Bolivia

Cargando más contenidos

Fin del contenido