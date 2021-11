"Su intención es volver a Colombia": lo último sobre el futuro de Giovanni Moreno

Para nadie es un secreto que el paisa Giovanni Moreno ha sido uno de los buenos jugadores que ha dado la liga colombiana. Con Atlético Nacional, Racing y Shanghái Shenhua (actual equipo) ha dejado destacadas actuaciones e incluso en sus apariciones con la Selección Colombia.

Desde Argentina están a la expectativa de lo que suceda con el ‘Flaco’, por lo que el periodista César Luis Merlo indicó en sus redes sociales que el colombiano “queda libre del Shenhua” y su pensado es “regresar a Colombia pero aún no hay ofertas formales”.

No obstante, el argentino dijo que “si no le aparece nada seductor, el jugador (Giovanni) no descarta el retiro”. Aunque en el pasado, el equipo paisa había tenido las intenciones de ficharlo, pero por algún motivo las cosas no se dieron.

Por otra parte, en declaraciones anteriores Moreno le coqueteó a Nacional luego de decir: “Si Nacional me recibe, yo encantado", pues ‘Gio’ hizo parte del club ‘verdolaga’ entre 2008 y 2010.

Asimismo, el presidente de Nacional, Emilio Gutiérrez había dicho en ‘Vamos mi Verde’ que “para él y cualquier jugador que haya vestido la camiseta y que esté en un gran nivel, no solo como jugador sino como persona, las puertas del club siempre estarán abiertas para conversar”.