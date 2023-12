Luis Suárez, que este viernes anunció su fichaje por el Inter Miami, reconoció que reencontrarse con Leo Messi fue una de las razones que le trajeron a la MLS y al conjunto de Florida.



"Otra de las decisiones que tomas de ir (al Inter Miami) es porque tienes a amigos y grandes jugadores. No son solo amigos, sino jugadores que demuestran en cada partido y que a nivel mundial son muy conocidos", dijo el delantero uruguayo en una entrevista facilitada por el equipo.



"Está el mejor jugador del mundo y eso te genera una expectativa muy linda. Después de haber compartido muchísimos años con ellos, haber logrado muchas cosas juntos, hace que nos conozcamos (...). Y, bueno, creo que por el mismo camino que vinieron ellos vengo yo de querer ayudar y de tener esa ilusión y ese deseo que tienen los hinchas de Inter de poder ganar algún título más", agregó.



Suárez se reunirá en el Inter Miami con tres ilustres excompañeros del Barcelona: Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.



El banquillo del Inter Miami también tiene pasado azulgrana, ya que el argentino Gerardo 'Tata' Martino entrenó al conjunto culé en la temporada 2013-2014.



De 36 años, Suárez, que recientemente regresó a la selección uruguaya, competirá así en EE.UU. en 2024, el año en el que el país de las barras y estrellas organizará la Copa América



"Me siento muy bien. La verdad es que estoy feliz y con muchísimas ganas de este desafío", afirmó Suárez.



"Vengo a ayudar a cumplir esos sueños de seguir ganando más títulos, cosas importantes, y de que Inter pueda estar ahí peleando al MLS, que es el sueño de todos", añadió.



Suárez también comentó que la MLS "viene creciendo mucho" y que es "una liga muy competitiva" en la que hay "jugadores de alto nivel".



El ariete, que jugó la pasada temporada en el Gremio (donde marcó 29 goles en 54 partidos), destacó que vivió "un año increíble" en el fútbol brasileño.



"Es una demostración más de que estoy bien, tanto futbolísticamente como físicamente, y eso me hace sentirme con muchas ganas de querer comenzar la 2024 ya (...). Son lindas posibilidades que me da el Inter para poder seguir demostrando que puedo seguir haciendo grandes cosas en el fútbol", aseguró.



Messi causó sensación en el fútbol mundial al escoger el pasado verano al Inter Miami y a la MLS como su nuevo destino.



Su aventura en la costa de Florida empezó de maravilla puesto que en agosto Messi, junto a los también recién llegados Busquets, Alba y Martino, conquistó el primer título en la historia del conjunto de rosa con la Leagues Cup (un nuevo torneo en el que se enfrentan todos los equipos de la MLS y la Liga MX).



El éxito en la Leagues Cup no tuvo continuación después. Una lesión del astro argentino le hizo perderse varios partidos de la temporada regular de la MLS y el Inter Miami, que tiene entre sus propietarios a David Beckham, se quedó fuera del 'playoff' de la MLS Cup y también cayó en la final de la Copa US Open frente al Houston Dynamo.