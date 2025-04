Sudamericano sub 17: Definidos los cruces de semifinales; habrá un 'clásico'

Finalizó la fase de grupos del Campeonato Sudamericano sub 17 que se desarrolla en Colombia, y a la par quedaron definidos los cruces de semifinales, recordando que el torneo tuvo un cambio de formato para la edición 2025.

Dado que ya no son cuatro cupos para el Mundial sino siete, Conmebol le hizo una modificación a la forma en que se reparten las plazas así: los dos primeros de cada grupo avanzan a 'semis' para pelear el título y ya tienen asegurada su presencia en la Copa del Mundo. Las terceras y cuartadas de cada zona quedan eliminadas del certamen, pero van a definir del quinto al octavo puesto para conocer las últimas tres clasificadas a la cita orbital.

Vea también: [Video] James es rechazado en México y recibe castigo: "Berrinchitos aquí no"

En ese orden de ideas, habrá 'cruzados', en donde no se repetirán partidos que ya se jugaron en fase de grupos sino que se rivalizará con una selección de la otra zona, de la siguiente manera: 1A vs 2B, 1B vs 2A (semifinales), 3A vs 4B y 3B vs 4A (por la plaza al Mundial).

Así, Conmebol ya dio a conocer las fechas en que se disputarán los próximos partidos, aunque los horarios están por confirmarse.

Selección Colombia: ¿Cuándo vuelve a jugar por el Sudamericano sub 17?

La Selección Colombia se enfrentará con Venezuela -el verdadero clásico de la Tricolor- el miércoles 9 de abril, mientras que Brasil jugará ante Chile. Se estima que primero se juegue el combinado local. Ambos corresponden a semifinales.

Le puede interesar: Liga Betplay 2025-1: definidos los dos primeros equipos eliminados

Ya por la definición del quinto al octavo puesto, los cruces iniciales son: Argentina vs Bolivia y Ecuador vs Paraguay el martes 8. Los ganadores de cada cruce accederán al Mundial y se enfrentarán más adelante por el quinto puesto, y los perdedores se cruzarán posteriormente para definir el último cupo a la Copa del Mundo.