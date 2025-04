Sudamericano sub 17: Tabla de posiciones del grupo B - Fecha 4

Se llevó a cabo la cuarta fecha del Campeonato Sudamericano sub 17 en Colombia, que este jueves 3 de abril puso en acción al grupo B, donde se enfrentaron Ecuador vs Bolivia y Venezuela vs Brasil. Esta es una zona bastante apretada, pues ninguno está eliminado, así como tampoco hay clasificados a semifinales.

A primer turno se enfrentaron Ecuador y Bolivia, en un duelo que arrojó un 2-1 para la Tri con anotaciones de Edwin Josué Quintero Preciado (33' y 50'), mientras que el descuento fue de Diego Yurend Pérez Pedraza (al 84' de penalti).

Con el resultado anterior, Ecuador llegó a seis puntos en el grupo, mientras que Bolivia se quedó con tres unidades. Los primeros tienen chances de ser semifinalistas y los segundos se aferran a la posibilidad de meterse en la lucha para la definición del quinto al octavo puesto.

Posteriormente se enfrentaron Venezuela y Brasil, en donde la Vinotinto jugó un muy buen partido pero terminó perdiendo 1-0 en las últimas jugadas del partido. Ahora, la Canarinha es líder con siete puntos y Venezuela es segunda con seis. Ninguna está asegura en 'semis'.

Posiciones del grupo B del Sudamericano sub 17 tras la cuarta fecha

1. Brasil, 7 puntos

2. Venezuela, 6

3. Ecuador, 6

4. Bolivia, 3 (ya jugó sus cuatro partidos)

5. Uruguay, 1

Así las cosas, Uruguay apunta a ganar en la última jornada para meterse en la pelea del quinto al octavo lugar; Ecuador, Venezuela y Brasil luchan por avanzar a semifinales.

Cabe recordar que en este torneo avanzan a semifinales (por el título y con cupo asegurado al Mundial) los dos mejores de cada grupo, mientras que el tercero y cuarto de cada zona van a un 'final four' para definir del quinto al octavo lugar y por ende, los otros tres equipos que avanzan a la Copa del Mundo. En total, siete selecciones de las diez participantes estarán en Qatar 2025.