Arranca el hexagonal del Sudamericano sub 20: ¿cuántas selecciones van al mundial?

Todo listo para que inicie el hexagonal del Sudamericano Sub 20, el cual tiene como sede a los dos estadios de Bogotá y ya conoce a las seis selecciones del continente que lograron clasificar hasta esta fase.

Del grupo A, Paraguay, Brasil y Colombia lograron tener un cupo directo; mientras que en el grupo B se dio la sorpresa y las selecciones que entraron son Uruguay, Venezuela y Ecuador.

Teniendo en cuenta lo anterior, estos son los países que deberán dejar todo en la cancha para conseguir un cupo directo al Mundial sub 20, el cual se disputará en Indonesia del 20 de mayo al 11 de junio de este 2023.

¿Cuántas selecciones van al mundial?

De estos seis equipos con posibilidades de entrar, solo las primeras cuatro lograrán ir a Indonesia.

Es importante resaltar, además, que la selección que se lleve el título, irá a la cita orbital y a los Juegos Panamericanos de 2023 directamente.

Este es el calendario de Colombia en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20:

Martes, 31 de enero

Colombia vs Uruguay

Estadio El Campín



Viernes, 3 de febrero

Colombia vs Paraguay

Estadio El Campín

Lunes 6 de febrero

Colombia vs Tercer clasificado del grupo B

Estadio El Campín



Jueves 9 de febrero

Colombia vs Brasil

Estadio El Campín



Domingo 12 de febrero

Colombia vs Segundo del grupo B

Estadio El Campín