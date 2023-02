Pablo Carroza se volvió tendencia unos días atrás, luego de la victoria de Colombia sobre Argentina en el cierre de la fase de grupos del sudamericano sub 20.

Y es que el periodista argentino criticó el trabajo de la selección 'albiceleste' en esta categoría, con dardos al técnico Javier Mascherano y de paso al conjunto cafetero.

“Perdimos con Paraguay, no caímos contra Francia, Alemania o Bélgica. No con Paraguay y Colombia, el equipo que hoy nos gana es uno de cuarta división, con respecto al pueblo colombiano, que juegan en el deportivo Pablo Escobar de Cali, de Medellín o de Barranquilla. No es que estén en la Juventus, Milán, Ajax o Real Madrid. No, es un equipo de medio pelo, que gana con la camiseta. Es la primera selección Colombia de la historia que gana metiendo, porque los colombianos meten y arrugan”, dijo.

Lo que dijo Carroza, de inmediato, se volvió tendencia en redes sociales, hecho que no dejó pasar Carlos Antonio Vélez, director de Planeta Fútbol en Antena 2.

“Es el típico producto de las redes sociales en las que muchos se ‘gradúan’ de todo… periodistas, políticos, gobernantes y demás. Alucinan y dicen cualquier cosa, les llaman ‘influencers’ y tienen pocos seguidores, ficticios o familiares solidarios. ‘A un bagazo podo caso’. Amén”, señaló Carlos Antonio en su cuenta de Twitter.

Ya sobre lo que ha sido el trabajo de la selección Colombia sub 20 en el hexagonal final del sudamericano, el periodista de Antena 2 ha destacado la actitud y la calidad individual de los jugadores cafeteros en los partidos hasta ahora disputados.

El próximo encuentro de los comandados por Héctor Cárdenas será el lunes 6 de febrero en el estadio El Campín de Bogotá frente a Ecuador. Una victoria sobre los de la ‘mitad del mundo’, perfilará la clasificación al mundial.