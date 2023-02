Carlos Antonio sacó la rama: "Nos llenamos de filipchines, de intocables y de mamasitas"

La victoria de la Selección Colombia en el Sudamericano sub 20 dejó un agradable sabor de boca. Al margen del resultado, lo mejor de este equipo ha pasado por su actitud en la cancha, entrega y despliegue en los 90 minutos.

Ante Ecuador no fue la excepción, hecho que siempre ha puesto de relieve Carlos Antonio Vélez, quien lo volvió a manifestar en Palabras Mayores de este martes 7 de febrero.

El director de Planeta Fútbol de Antena 2, no dejó pasar la oportunidad para comparar el desempeño del combinado juvenil, versus lo que sucedió con el equipo de mayores en la última eliminatoria al mundial de Qatar 2022.

“El objetivo de la Selección Colombia debe ser ganar la Copa América 2024. No hay gambetas. ¿Nunca vamos a salir a ganar la Copa América porque es más importante la eliminatoria? Y en la eliminatoria decimos, lo importante es el mundial y a la hora del té todo nos lo pasamos por la galleta. Es hora de ir recibiendo el mensaje, tal cual es.

“Uno escucha tantas bobadas: ayer, alguien desprevenido, me decían, ustedes por qué le preguntan a (Miguel) Monsalve que corra detrás de los ecuatorianos. No, a él y a todos si queremos ser un equipo grande. Si queremos ser lo que hemos sido, pues sí. Que caminen unos, corran otros. Nos llenamos de filipchines, de intocables, de mamasitas y nada que ver con meter la gambita y hacer el fútbol que hoy se juega. No me digan que se les olvidó tan pronto el mundial: un derroche físico sin perder las actitudes tácticas y técnicas que todos los jugadores tienen. Eso no se pierde, lo que pasa es que hay que llegar a unos niveles que la competencia está exigiendo", señaló.

"Este es un equipo que trabaja con una altísima intensidad. Tiene una gran actitud, que no da ninguna pelota por perdida", añadió, en este caso, haciendo referencia a la sub 20. “Ayer una amigo me escribía en la mitad del partido: si las de mayores corriera el 30% de o que corre esta... ahhh no, habríamos estado en Qatar”.