Colombia se metió al podio y sueña con el Mundial: tabla del hexagonal tras la segunda fecha

En Colombia se disputa el Sudamericano Sub 20, mismo que ya está en el hexagonal con seis selecciones que buscan llegar hasta el mundial de esta categoría, el cual se dará a mitad de este 2023 en Indonesia y con las mejores selecciones orbitales.

Vea también: Plan B si Colombia no clasifica al mundial Sub 20: el DT que podría llegar a la Selección

Tras disputar la segunda fecha de esta fase final, la tabla de posiciones tuvo movimiento y se ratificó el favoritismo de Brasil y Uruguay, dos selecciones que ya tienen seis puntos; la 'Canarinha' tras vencer 3-0 a Venezuela y los 'Charrúas' por ganarle 2-1 a Ecuador.

Por su parte, los colombianos pudieron sumar los primeros tres puntos de este hexagonal y lo hicieron después de vencer de forma muy superior a Paraguay, que bajó considerablemente en la tabla.

Así las cosas, los próximos encuentros se darán el lunes 6 de febrero de la siguiente forma: Venezuela vs Uruguay, Paraguay vs Brasil y Colombia vs Ecuador.

Le puede interesar: [Video] Gol a puro toque: anota Cortés y Colombia amplía la ventaja ante Paraguay

Sudamericano sub 20: ¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras al primera fecha del hexagonal?

1. Brasil, 6 puntos

2. Uruguay, 6

3. Colombia, 3

4. Paraguay, 1

5. Venezuela, 1

6. Ecuador, 0

Cabe recordar que a al Copa del Mundo de Indonesia 2023 solo avanzarán las cuatro mejores selecciones del Sudamericano, por lo que a esta altura, la 'Tricolo'r estaría clasificando, eso teniendo en cuenta que restan tres jornadas para que las selecciones definan su suerte.