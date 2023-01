"Nos faltó claridad": Cárdenas reconoce los problemas que tuvo Colombia frente a Paraguay

Colombia logró rescatar un empate en su primer partido del Sudamericano Sub-20. Los dirigidos por Héctor Cárdenas igualaron 1 - 1 ante Paraguay luego de ir perdiendo al cabo del primer tiempo por el penal convertido por los guaraníes.

Tras el entretiempo, la Tricolor mostró una faceta distinta en la segunda parte y encontró el gol del empate gracias a Daniel Luna. Además, Colombia generó más opciones de gol que su rival en la parte complementaria.

Pese a que el empate no es el mejor resultado para Colombia. Héctor Cárdenas se mostró tranquilo tras la mejora que tuvo el equipo para el segundo tiempo: "Recibimos un gol al inicio del partido, después de allí el equipo tuvo pasajes donde fue impreciso y no mostró la claridad. En el segundo tiempo el equipo mejora con los cambios, pero nos quedó faltando, aunque no fue por falta de claridad nuestra", expresó tras el partido.

Jugadores como Miguel Monsalve o Juan Castilla fueron determinantes para que la Tricolor enfrentara el partido de otra forma en la segunda mitad: "Son jugadores que le dan una buena progresión al juego y eso nos faltaba porque no teníamos la tranquilidad para hacer más pases verticales y con Miguel (Monsalve) y Juan (Castilla) lo logramos", aseguró Cárdenas.

Por otra parte, el entrenador sabe que es importante manejar la ansiedad para lo que se viene en el Sudamericano: "Este es un equipo que sabe competir. No somos ajenos a las situaciones ajenas, pero siempre se han sobrepuesto a ellas porque son resilientes y tienen esa capacidad para ir en busca de los partidos y no desfallecer", puntualizó.

El próximo partido de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 será frente a Perú, el cual se disputará este sábado en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

