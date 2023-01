Terminó la fase de grupos del Sudamericano Sub 20 y Colombia alcanzó el último cupo que quedaba para ir al hexagonal final, el cual se juega en Bogotá y donde no está Argentina, la selección que terminó eliminando la 'Tricolor' en el último partido.

Vea también: Brasil le remontó a Paraguay y se quedó con el liderato del grupo A del Sudamericano sub 20

El final de este encuentro fue de 1-0 y el gol llegó sobre el minuto 75 gracias a Juanda Fuentes, el jugador de Barcelona B, que remató desde la media distancia fuertemente para que el balón pasara en medio del arquero argentino.

Con estos 3 puntos, los dirigidos por Héctor Cárdenas lograron alcanzar el último cupo del grupo A, en el cual también clasificó Brasil y Paraguay, dos selecciones que se habían asegurado fechas atrás.

Tras esa situación y la eliminación de las 'Albiceleste', el técnico Javier Mascherano, dio a conocer que le había fallado a su país y que su decisión era no continuar en el banquillo de la sub 20.

“No creo que siga, lo mejor ahora es poder volver a Argentina y estar tranquilo. Estoy muy agradecido por la oportunidad, porque no es fácil que te la den en la Selección. He fallado” fue lo que dijo el entrenador luego de la derrota.

Le puede interesar: [Galería] Colombia hizo la tarea: le ganó a Argentina y clasificó al hexagonal del Sudamericano

Finalmente agregó: “No hay mucho que decir. Lo primero, lamentarlo por los chicos, por no haber podido ayudarlos. La verdad que es una generación increíble y está claro que el que ha fallado soy yo, en no poder transmitirles la confianza y tranquilidad que ellos saben, como me lo demostraron en todo el proceso”.

Así las cosas, por ahora solo queda esperar que la AFA haga oficial su salida y se pueda conocer el reemplazo que tendrá para los próximos retos.