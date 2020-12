¿Se aplazó el Sudamericano sub-20 que se iba a llevar a cabo en Colombia?

Luego de una reunión de CONMEBOL de forma virtual, los directivos tomaron la decisión de aplazar los Sudamericanos Sub-20 y Sub-17 que se designaron para Colombia y Ecuador en las fechas del 2 al 27 de febrero y 31 de marzo al 25 de abril, respectivamente.

Esto se dio con el fin de evitar más contagios, debido a una posible ola del Covid-19 en el continente Sudamericano, por lo que el se habría aplazado el segundo semestre de 2021. El anuncio oficial se haría, una vez la FIFA determine si se cancelan los mundiales de dicha categoría.

Le puede interesar: Nacional: surgió un nuevo y sorpresivo candidato para reforzar la delantera

Gustavo Ferreyra, director técnico de la Selección de Uruguay Sub-20, fue el primero en dar la noticia cuando manifestó que el torneo no se iba a llevar a cabo en las fechas estipuladas. “Me llegó la información oficial de que el Sudamericano Sub 20 se postergó para mitad de año y que el Mundial Sub 20 se suspendió”, dijo en la emisora de Sport 890

Hay que resaltar que en el Consejo de Conmebol realizado, destacó los esfuerzos que se habían hecho previamente para volver a darle vida al campeonato después de todas las ‘paras’ por cuenta del Covid-19.

Vea también: Las recomendaciones que le hizo gallardo a Santos Borré y Carrascal en navidad

La idea del máximo ente regulador del futbol sudamericano es que los torneos se realicen para que ninguna categoría quede exenta de las competiciones; aunque no existe necesidad alguna para que se definan los clasificados al mundial.