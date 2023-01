Sudamericano Sub 20: Rivales y fechas de Colombia para el hexagonal en Bogotá

La Selección Colombia Sub 20 logró clasificar al hexagonal del Sudamericano, mismo que se dará en Bogotá y tendrá dos escenarios para desarrollarse teniendo en cuenta la continuidad de los partidos: Estadio El Campín y el estadio Metropolitano de Techo.

Tras conocerse las selecciones que lograron pasar a esta ronda final, ya se pudieron conocer los rivales y las fechas que tendrá la 'Tricolor' para ir en busca del título.

Por el grupo A, clasificaron Brasil, Paraguay y Colombia; mientras que este sábado ya se definirán las dos selecciones que faltan por conocer del grupo B.

El primer rival de los dirigidos por Héctor Cárdenas es Uruguay, un equipo que se paseó por su tabla, pasó primero y sumó nueve puntos en la fase de grupos, por lo que se muestra como una de las selecciones mejor consolidadas y, además, favoritas al título.

Así quedó el calendario de Colombia en el hexagonal del Sudamericano sub 20:

Martes, 31 de enero

Colombia vs Uruguay

Estadio de Techo



Viernes, 3 de febrero

Colombia vs Paraguay

Estadio de Techo



Lunes 6 de febrero

Colombia vs Tercer clasificado del grupo B

Estadio El Campín



Jueves 9 de febrero

Colombia vs Brasil

Estadio de Techo



Domingo 12 de febrero

Colombia vs Segundo del grupo B

Estadio de Techo