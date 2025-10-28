El fútbol femenino europeo vivirá una de sus noches más vibrantes con la semifinal de la UEFA Nations League Femenina entre Suecia y España, un duelo que promete intensidad, talento y revancha deportiva. El encuentro se disputará en territorio sueco, donde las locales buscarán frenar el paso arrollador de la campeona del mundo.

El equipo escandinavo, dirigido por Tony Gustavsson, llega con la motivación de demostrar su vigencia en la élite del continente. Con futbolistas de la talla de Fridolina Rolfö, Stina Blackstenius y Kosovare Asllani, Suecia intentará imponer su físico y su orden táctico para contrarrestar el juego asociativo de las españolas. Además, el apoyo del público en Gotemburgo será un factor clave para alimentar la esperanza de volver a una final internacional.

Por su parte, España, actual campeona mundial y una de las selecciones más sólidas del planeta, afronta esta semifinal con la moral en alto. Bajo la dirección de Sonia Bermúdez, la Roja busca confirmar su dominio en el fútbol femenino tras conquistar el título en Australia y Nueva Zelanda. Nombres como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Mariona Caldentey lideran una plantilla de enorme calidad que apuesta por la posesión y la presión alta como armas principales.

El antecedente reciente entre ambas selecciones, la victoria de España por 4-0 en la ida de la serie, añade un toque de morbo y expectativa. Las suecas quieren revancha, mientras que las españolas aspiran a sellar su pase a la final y mantenerse en lo más alto del panorama internacional.

La cita promete emociones fuertes, fútbol de alto nivel y un nuevo capítulo en la creciente rivalidad entre dos potencias del balompié femenino europeo.