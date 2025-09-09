Sufre Ecuador: primera baja confirmada para la fecha 1 del Mundial

Ecuador recibe a Argentina en el Estadio Monumental de Guayaquil por la fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo, siendo un duelo que define poco, pues las dos selecciones clasificaron con anticipación.

La Albiceleste, que viene de ser campeona en Qatar 2022 tuvo que jugar la clasificatoria, y allí revalidó su poderío al clasificar como primera con amplio margen; por su parte, la Tri inició con tres puntos menos, pero tampoco sufrió para meterse directamente a la próxima cita orbital.

¿Por qué Ecuador inició con tres puntos menos las Eliminatorias sudamericanas?

La Selección Ecuador inició con tres puntos negativos las clasificatorias debido a la sanción que impuso FIFA por el caso Byron Castillo, donde se demostró que el jugador nació en Colombia y fue inscrito ilegítimamente.

Con todo y eso, la Selección Ecuador, actualmente dirigida por Sebastián Beccacece sacó provecho de las figuras que tiene en la actualidad para clasificar al Mundial, el problema llegará para la fecha 1, pues ya se confirmó una baja sensible.