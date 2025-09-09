Sufre Ecuador: primera baja confirmada para la fecha 1 del Mundial
La Tri se clasificó a la Copa del Mundo pese a iniciar la Eliminatoria con tres puntos menos.
Ecuador recibe a Argentina en el Estadio Monumental de Guayaquil por la fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo, siendo un duelo que define poco, pues las dos selecciones clasificaron con anticipación.
La Albiceleste, que viene de ser campeona en Qatar 2022 tuvo que jugar la clasificatoria, y allí revalidó su poderío al clasificar como primera con amplio margen; por su parte, la Tri inició con tres puntos menos, pero tampoco sufrió para meterse directamente a la próxima cita orbital.
¿Por qué Ecuador inició con tres puntos menos las Eliminatorias sudamericanas?
La Selección Ecuador inició con tres puntos negativos las clasificatorias debido a la sanción que impuso FIFA por el caso Byron Castillo, donde se demostró que el jugador nació en Colombia y fue inscrito ilegítimamente.
Con todo y eso, la Selección Ecuador, actualmente dirigida por Sebastián Beccacece sacó provecho de las figuras que tiene en la actualidad para clasificar al Mundial, el problema llegará para la fecha 1, pues ya se confirmó una baja sensible.
La baja de Ecuador para la primera fecha del Mundial 2026
Pues el mediocampista Moisés Caicedo se fue expulsado este martes contra Argentina, y por ende será baja en la primera fecha de la Copa del Mundo 2026, lo cual no impide que sea convocado.
Caicedo, quien milita en el Chelsea de la Premier League, recibió dos tarjetas amarillas, la segunda de ellas luego de una acción contra Nico González, por lo que el árbitro Wilmar Roldán no dudó en expulsarlo.
Por ser una expulsión luego de dos tarjetas amarillas, es casi un hecho que Moisés Caicedo solo recibirá una fecha de sanción, que tendrá que pagar en un juego oficial, por eso no cuentan los amistosos que la Tri disputará antes del Mundial.