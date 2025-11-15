Sufre Colombia; FIFA abre investigación por 'pelea' en el Mundial Sub-17

En las últimas horas se ha dado a conocer que la FIFA ha abierto una investigación formal sobre los hechos ocurridos con la plantilla de la Selección Colombia y Francia tras el partido de los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Catar 2025, donde se presentó una trifulca y conato de pelea.

En videos que circulan por redes sociales se pueden observar algunos jugadores colombianos y franceses protagonizando empujones tras lo que fue la derrota del equipo ‘Tricolor’ por 2 a 0, resultado que dejó al conjunto dirigido por el técnico Fredy Hurtado eliminado del certamen orbital.

