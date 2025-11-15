Actualizado:
Sáb, 15/11/2025 - 14:01
Sufre Colombia; FIFA abre investigación por 'pelea' en el Mundial Sub-17
El equipo 'Tricolor' protagonizó una trifulca tras el partido con Francia.
En las últimas horas se ha dado a conocer que la FIFA ha abierto una investigación formal sobre los hechos ocurridos con la plantilla de la Selección Colombia y Francia tras el partido de los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Catar 2025, donde se presentó una trifulca y conato de pelea.
En videos que circulan por redes sociales se pueden observar algunos jugadores colombianos y franceses protagonizando empujones tras lo que fue la derrota del equipo ‘Tricolor’ por 2 a 0, resultado que dejó al conjunto dirigido por el técnico Fredy Hurtado eliminado del certamen orbital.
🚨 FIFA abrió investigación a Colombia 🇨🇴 y Francia 🇫🇷 por lo ocurrido tras el partido. Tienen imágenes de más altercados entre cuerpos técnicos y jugadores— Pipe Sierra (@PSierraR) November 15, 2025
👀 Fuentes cuentan que la provocación de los franceses, tras el 2º gol, desencadenó los hechos pic.twitter.com/K1Y6N4lIak
FIFA podría castigar a la Selección Colombia Sub-17
La entidad que regula el fútbol mundial se ha enterado de la penosa trifulca generada tras el partido, lo que sin duda podría provocar castigos para el seleccionado colombiano, especialmente para los jugadores que estuvieron en la gresca que según reportes no habría dejado consecuencias graves.
Suspensión de partidos para jugadores (u otros miembros de la selección) y una alta multa podrían ser algunos de los castigos de la FIFA en contra del equipo colombiano, un caso que está bajo investigación y que no deja una buena impresión por parte de ambos seleccionados.
¿Por qué se produjo la gresca tras el partido entre Colombia y Francia?
Desde el inicio del partido se presentó un juego fuerte y muy físico, donde los franceses acumularon 4 tarjetas amarillas, mientras que el conjunto ‘Tricolor’ sufrió dos expulsiones con roja directa al final del partido, Cristian Orozco y el delantero Santiago Londoño.
Según algunas versiones, la gresca se generó tras el segundo gol de Francia (que fue en los instantes finales del compromiso), pues hubo provocaciones y festejos desaforados por parte del conjunto ‘galo’ hacia el banquillo colombiano, lo que provocó la furia de los jugadores de la ‘Tricolor’, el caso está en investigación y se espera entonces el dictamen de la FIFA, que sabemos rechaza con vehemencia estas actitudes y acciones en los partidos.
