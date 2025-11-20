Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 15:51
Supenso en Uruguay; revelan decisión de Bielsa tras sufrir goleada ante USA
El equipo 'Celeste' no recibía 5 goles desde el 2004, cuando cayó ante Colombia en Barranquilla.
La Selección de Uruguay será uno de los representantes que tendrá la Conmebol en la próximo Copa del Mundo de la FIFA, conjunto que ha sido campeón de este torneo en dos ocasiones y que normalmente es protagonista en instancias decisivas.
Pese a la grandeza de su historia, el equipo ‘celeste’ no pasa por su mejor momento futbolístico, levantando críticas en su rendimiento y también señalando al técnico Marcelo Bielsa por su gestión, recordando que Uruguay viene de empatar 0-0 con México y de sufrir una abultada derrota por 5-1 ante Estados Unidos en partidos amistosos.
Bielsa convocó inesperada rueda de prensa
En las últimas horas se dio a conocer que el técnico argentino de 70 años ha convocado a los medios de comunicación a estar presentes en una rueda de prensa que tendrá lugar este jueves a partir de las 20 horas en territorio uruguayo, una decisión que genera suspenso y dudas por el futuro del entrenador tras las flojas presentaciones del equipo.
Pues bien, de acuerdo con información del Diario Ovación de Uruguay, fuentes cercanas a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) conocieron que Marcelo Bielsa no tiene pensado anunciar su renuncia, sino que más bien explicará a los aficionados la estrategia que se plantea para revertir esta situación, hablando con más detalles sobre la humillante caída ante Estados Unidos y los planes a futuro.
La continuidad de Bielsa genera dudas
Pese a que la postura del entrenador es continuar en el cargo, algún sector de las directivas de la AUF no estaría tan contento con el rendimiento y los números del argentino, recordando que Uruguay solo pudo ganar cinco de sus últimos 18 partidos, donde 10 de esos partidos ni siquiera tuvo goles a favor.
Pues bien, aunque hay dudas en el proyecto de Marcelo Bielsa, el presidente de la AUF es el que tendría la última palabra y este se encuentra en el bando de darle continuidad al argentino, además, saben que una indemnización al contrato de Bielsa resultaría costosa luego de haberlo firmado hasta la finalización del Mundial 2026.
