Supenso en Uruguay; revelan decisión de Bielsa tras sufrir goleada ante USA

La Selección de Uruguay será uno de los representantes que tendrá la Conmebol en la próximo Copa del Mundo de la FIFA, conjunto que ha sido campeón de este torneo en dos ocasiones y que normalmente es protagonista en instancias decisivas.

Pese a la grandeza de su historia, el equipo ‘celeste’ no pasa por su mejor momento futbolístico, levantando críticas en su rendimiento y también señalando al técnico Marcelo Bielsa por su gestión, recordando que Uruguay viene de empatar 0-0 con México y de sufrir una abultada derrota por 5-1 ante Estados Unidos en partidos amistosos.

Lea también: FIFA acabó polémica y anunció el número de jugadores que podrán ser convocados al Mundial