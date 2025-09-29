Se definieron los cruces de la Supercopa de España ¿Habrá revancha?

El Real Madrid tendrá revancha por el último derbi

Al conocer los dos partidos de semifinales uno de los cruces será Real Madrid contra Atlético de Madrid, en lo que será una nueva edición del derbi madrileño en instancias definitivas el equipo dirigido por Xabi Alonso tendrá una rápida oportunidad de revancha. El equipo de Simeone y Julián Álvarez le propinó un 5-2 al equipo blanco el pasado fin de semana y con menos de 4 meses de espera se volverán a enfrentar, esta vez por semifinales.

El otro duelo será entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona, un duelo que nos tiene acostumbrados a muy buenos partidos y que en los últimos años ha sido constante en instancias decisivas de torneos españoles.