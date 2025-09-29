Actualizado:
Se definieron los cruces de la Supercopa de España ¿Habrá revancha?
Ya se conoce como serán las semifinales de Supercopa de España.
El Barcelona fue el super campeón español la temporada pasada, ganó todos los títulos nacionales dejando al Real Madrid como subcampeón en todos, por la supremacía del equipo culé la temporada pasada los duelos de Supercopa no quedaron pre establecidos sino que se tuvieron que hacer mediante sorteo.
Los cuatro equipos que disputarán esta Supercopa de España serán Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao.
El Real Madrid tendrá revancha por el último derbi
Al conocer los dos partidos de semifinales uno de los cruces será Real Madrid contra Atlético de Madrid, en lo que será una nueva edición del derbi madrileño en instancias definitivas el equipo dirigido por Xabi Alonso tendrá una rápida oportunidad de revancha. El equipo de Simeone y Julián Álvarez le propinó un 5-2 al equipo blanco el pasado fin de semana y con menos de 4 meses de espera se volverán a enfrentar, esta vez por semifinales.
El otro duelo será entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona, un duelo que nos tiene acostumbrados a muy buenos partidos y que en los últimos años ha sido constante en instancias decisivas de torneos españoles.
Cuando se juega la Supercopa de España
Desde que la Supercopa española se juega en territorio árabe ha dejado el verano, lo que es normal para este tipo de premios y se ha pasado a mitad de temporada, finales o principios de año se ha vuelto lo normal para disputar este torneo. En esta edición la primera semifinal entre los equipos de Madrid se jugará 8 de enero y la otra entre Barcelona y Athletic Club se disputará el 7 de enero.
