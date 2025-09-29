Cargando contenido

Se definieron los cruces de la Supercopa de España ¿Habrá revancha?
Se definieron los cruces de la Supercopa de España ¿Habrá revancha?
AFP
Supercopa de España
Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 12:14

Se definieron los cruces de la Supercopa de España ¿Habrá revancha?

Ya se conoce como serán las semifinales de Supercopa de España.

El Barcelona fue el super campeón español la temporada pasada, ganó todos los títulos nacionales dejando al Real Madrid como subcampeón en todos, por la supremacía del equipo culé la temporada pasada los duelos de Supercopa no quedaron pre establecidos sino que se tuvieron que hacer mediante sorteo

Los cuatro equipos que disputarán esta Supercopa de España serán Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao

Lea también
Image
PSG sufre antes de la Champions: duras bajas confirmadas vs Barcelona

PSG sufre antes de la Champions: dos bajas de peso confirmadas ante Barcelona

Ver más

El Real Madrid tendrá revancha por el último derbi 

Al conocer los dos partidos de semifinales uno de los cruces será Real Madrid contra Atlético de Madrid, en lo que será una nueva edición del derbi madrileño en instancias definitivas el equipo dirigido por Xabi Alonso tendrá una rápida oportunidad de revancha. El equipo de Simeone y Julián Álvarez le propinó un 5-2 al equipo blanco el pasado fin de semana y con menos de 4 meses de espera se volverán a enfrentar, esta vez por semifinales. 

El otro duelo será entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona, un duelo que nos tiene acostumbrados a muy buenos partidos y que en los últimos años ha sido constante en instancias decisivas de torneos españoles. 

Lea también
Image
Franco Mastantuono Real Madrid

Xabi sentenció a Franco Mastantuono: radical decisión para el derbi

Ver más
Lea también
Image
Radamel Falcao, futbolista colombiano

¿Falcao al Real Madrid? El tigre contó por qué no se dio el traspaso

Ver más

Cuando se juega la Supercopa de España

Desde que la Supercopa española se juega en territorio árabe ha dejado el verano, lo que es normal para este tipo de premios y se ha pasado a mitad de temporada, finales o principios de año se ha vuelto lo normal para disputar este torneo. En esta edición la primera semifinal entre los equipos de Madrid se jugará 8 de enero y la otra entre Barcelona y Athletic Club se disputará el 7 de enero. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Supercopa de España

Imagen
Barcelona

FC Barcelona

Imagen
Real Madrid

Real Madrid

Imagen
Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

Imagen
Athletic de Bilbao

Athletic de Bilbao

Cargando más contenidos

Fin del contenido