Tottenham sorprende al PSG y saca ventaja en la Supercopa de Europa con 2 golazos
Tottenham llegó pisando fuerte a la final de la Supercopa y se pone en ventaja ante el PSG.
La final de la UEFA Supercopa 2025, una edición especial ya que serán la número 50 del torneo, enfrentó este miércoles 13 de agosto a Paris Saint-Germain (campeón de la Champions League 2024-25) contra el Tottenham Hotspur (vencedor de la Europa League 2024-25), en un duelo disputado en el Stadio Friuli de Udine, Italia.
El compromiso claramente tenía un favorito y era el cuadro parisino, el cual destacó de gran manera en la Ligue 1, la Champions y el Mundial de Clubes. Sin embargo, los 'Spurs' no se dejaron opacar y en suelo italiano lograron sacar una significativa ventaja durante los primeros 45 minutos con anotación de Micky van de Ven.
VIDEO: Van de Ven pone a ganar a Tottenham sobre PSG y lo ilusiona con el título
El PSG llegó a este compromiso con la moral alta tras su arrolladora goleada 5-0 en la final de Champions contra el Inter de Milán, aspira a sumar otra copa continental que corone un período excepcional. Desafortunadamente Luis Enrique se topó con un Tottenham que saltó al terreno de juego organizado y jugando de igual a igual ante el finalista del Mundial de Clubes.
Thomas Frank, entrenador de Tottenham, llegó con bajas significativas como las del propio capitán, Heung Min Son, quien partió hacia el fútbol de Estados Unidos para jugar con LAFC. Aún así el danés de 51 años no agachó la cabeza y salió a jugar en el mismo nivel del campeón de la Champions, logrando abrir el marcador sobre el minuto 38 del partido y ratificando la victoria en el inicio de la segunda parte, justo sobre el 48.
El encargado de ilusionar a los fanáticos de Tottenham con un nuevo título fue Micky van de Ven, quien cazó un rebote de la pelota que pegó en el travesaño para celebrar el 1-0. A él se sumó un certero cabezazo del 'cuti' Romero para decretar el 2-0.
¿Cómo le ha ido a Micky van de Ven en Tottenham?
La llegada del defensor de Países Bajos se dio en la temporada 2023/24 y desde entonces ha podido disputar 52 partidos, más de 4.200 minutos en donde se pudo reportar con 4 goles y dos asistencias.
