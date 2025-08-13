A qué hora y cómo VER EN VIVO PSG vs Tottenham HOY 13 de agosto - Supercopa de Europa

París Saint Germain y Tottenham se citan este miércoles en Udine para abrir con gala la temporada 2025/26 en Europa, disputando la Supercopa de la UEFA. El campeón de la Champions recientemente finalizó segundo en el Mundial de Clubes y busca volver a la gloria, mientras que el ganador de la Europa League busca dar un nuevo golpe de autoridad en el continente.

El equipo de Luis Enrique afronta el reto con altas expectativas, pero sin pretemporada, tras apenas una semana de entrenamientos. La novedad más sonada es la salida de Gianluigi Donnarumma, que deja el camino libre al joven Lucas Chevalier, fichado por 55 millones de euros. También se sumó el central ucraniano Ilya Zabarni, aunque no debutará aún.

En el Tottenham, la realidad es distinta: la Supercopa llega como premio tras romper 17 años sin títulos, pero también con un plantel debilitado por las salidas de Son y la lesión de James Maddison. Las apuestas ofensivas recaen en Richarlison y Mohammed Kudus, ante la ausencia de fichajes clave.

Será el estreno oficial de Thomas Frank como entrenador de los ‘Spurs’, quien buscará su primer trofeo al máximo nivel luego de una exitosa etapa en el Brentford. Un duelo de alta tensión, con dos proyectos que quieren iniciar el curso levantando plata.