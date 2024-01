Arturo Reyes tomó primera decisión previo a la Superliga vuelta

Queda poco menos de 24 horas para que la pelota ruede en el Estadio Nemesio Camacho El Campín para la vuelta de la Superliga BetPlay entre Millonarios y el Junior de Barranquilla. Los barranquilleros cuentan con una mínima ventaja que dejaron en el Metropolitano, gracias al solitario tanto marcado por la vía del penal gracias a Carlos Bacca.

Justamente, el goleador y capitán, Carlos Bacca y el estratega, Arturo Reyes, estuvieron en la rueda de prensa previa al compromiso. Arturo tocó el tema de dos de sus jugadores, Déiber Caicedo y Rafael Pérez. “Déiber viene arrastrando hace algunos días una tendinitis. Ha entrenado normalmente los últimos tres entrenamientos con nosotros y está en la nómina de convocados. El caso de Rafa, estamos esperando se pueda solucionar el tema con San Lorenzo, en las próximas horas puede darse la luz verde y vamos a esperar hasta lo último”.

No hay dudas que habrá minutos desde el arranque para Yimmi Chará y Víctor Cantillo que no estuvieron desde el arranque contra el Atlético Bucaramanga. No se confían para este juego por la localía de Millonarios, y saben que lo encararán como cualquier otro partido nuevo.

Sin embargo, Arturo Reyes tomó cartas en el asunto por la altura de Bogotá, más por un juego a las 8 de la noche. De hecho, sobre ese aspecto, mencionó, “los jugadores colombianos están habituados a jugar en altura, saben cómo deben hacerlo. Esto es más cuestión de quién juega mejor”.

Para esta final, Arturo Reyes tomó una decisión distinta a lo habitual que sorprendió. Junior no ha viajado, y lo hará el mismo día del partido. Normalmente, viajan en la noche anterior para aclimatarse y acomodarse mejor. Sobre esto, afirmó, “en los últimos partidos en Bogotá hemos venido el día anterior, en la noche, tratando de estar 24 horas antes. Tomamos la decisión de viajar el mismo día, tenemos el grupo concentrado en estos momentos. Llegar el mismo día, nos va a ayudar a que los jugadores se sientan un poco mejor”.