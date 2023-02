Superliga Betplay: así quedó el ránking de campeones tras el título de Nacional

La Superliga Betplay 2023 la disputaron Atlético Nacional y Deportivo Pereira, pues estos equipos conquistaron el primer y segundo semestre (respectivamente) de la Liga Betplay del año anterior.

Así las cosas, los Verdolagas iniciaron la serie con la idea de conseguir su tercer trofeo de este certamen, pues ya ganó el torneo en 2012 y 2016, mientras que fue subcampeón en 2014, 2015 y 2018.

Por su parte, Deportivo Pereira iba por su primer trofeo de este tipo y el segundo en su palmarés, pues la Liga Betplay que obtuvo en el segundo semestre de 2022 representó el primer título de su historia.

Así, con el título que obtuvo Nacional tras el 5-3 que firmó en el global, el historial de campeones de la Superliga no sufre grandes modificaciones, pues el Verde continúa en el segundo lugar, por detrás de un Independiente Santa Fe que ha ganado el trofeo siempre que lo ha disputado.

¿Cómo quedó el historial de campeones de la Superliga Betplay?

1. Santa Fe, 4 títulos

2. Nacional, 3

3. Junior, 2

4. Cali, 1

5. Millonarios, 1

6. Tolima, 1

Cabe recordar que cuando inició la disputa de este torneo (en 2012), el ganador se adjudicaba un cupo a la Copa Sudamericana, pero con el paso de los años, este beneficio fue abolido y la disputa solo ofrece al vencedor el trofeo y un incentivo económico.

Ahora, Dimayor tiene por delante un calendario en el cual se disputarán dos ediciones de la Liga Betplay, dos del Torneo y la Copa Betplay, por lo que restan cinco trofeos por entregar en el fútbol profesional colombiano.

