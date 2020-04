Cuando Quintero estuvo cerca de llegar a Boca, pero Schelotto lo descartó

Hoy en día Juan Fernando Quintero es un jugador importante en River Plate, equipo donde se ha destacado, pese a que en el último año ha buscado recuperarse de una difícil lesión de ligamentos. No obstante, sigue siendo una pieza clave para el técnico Marcelo Gallardo.

Sin embargo, muchos no saben que en su momento 'Juanfer' estuvo cerca de llegar a Boca Juniors, acérrimo rival de River. El Diario Olé de Argentina publicó una historia donde cuenta que en agosto de 2016 el volante colombiano fue ofrecido al 'xeneize', pero el conjunto de azul y oro no lo quiso tener porque no lo veía como prioridad.

En esa época, el entrenador Guillermo Barros Schelotto era quien lideraba la institución boquense y no vio en Quintero un valor agregado importante para su onceno. Hecho curioso, pues fue el antioqueño quien, con River, le marcó un gol que ayudó a que Boca no ganara su séptima Copa Libertadores en Madrid.

El futbolista colombiano estaba en el Porto en ese momento, luego de pasar por el Rennes de Francia. Ahí 'Juanfer' tenía 23 años. Posterior a ello, llegó en condición de préstamo al Medellín, donde recuperó su nivel competitivo; luego, en un partido ante River Plate por la Libertadores, conoció Marcelo Gallardo, que de inmediato se fijó en él y decidió ficharlo.

En el elenco ‘Millonario’, Quintero se ha destacado a tal punto que volvió a estar en la órbita de la Selección Colombia; el centrocampista quiere poder estar en buenas condiciones para aportarle a la ‘Tricolor’ en el inicio de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022.