¿Por qué Boca le dijo no a una oferta del Tottenham por Óscar Córdoba?

Óscar Córdoba venía de ganar todo con Boca Juniors bajo la dirección técnica de Carlos Bianchi. El cuadro ‘xeneize’ era el rey de Sudamérica tras alzar varias veces el título en Argentina, así como la Copa Libertadores en dos ocasiones y la Copa Intercontinental ante al mismísimo Real Madrid. El guardameta colombiano se convirtió una de las piezas claves del aquel legendario equipo.

Sin embargo, el portero ya sumaba 32 años y quería tener su primera experiencia en el fútbol europeo. Gracias al destacado nivel recibió una oferta del Tottenham de Inglaterra y de inmediato se la dio a conocer a Mauricio Macri, en aquel entonces presidente de Boca. No obstante, el dirigente le dije no a la propuesta de los ingleses

“Me llegó esta oferta del Tottenham. Y él me dijo ‘no Óscar, tú vales más y quiero que vayas a un equipo más grande’. Él siempre me dijo que quería verme atajar en un Arsenal o un Manchester United”, aseguró Óscar Córdoba al canal TNT Sports. Lo dicho por Macri generó la respuesta inmediata del meta ‘cafetero’.

“Le dije, ‘Mauricio tengo 32 años, esto no le cae a nadie del cielo, solamente a mí’. Me dijo ‘no, no. Ellos van a ofrecer más’. Y la oferta nunca llegó. Entonces le dije ‘Mauricio, me voy’. Además, miro el corralito y querían pesificar (pasar de dólares a peso argentino) nuestros contratos. Y le dije, ‘Mauricio, la primera oferta que llegue, me voy’. Y me llevó Perugia. Pero fue más de rebeldía y orgullo, y arranqué”.

Tras su salida de Boca Juniors, Oscar Córdoba militó además en Beşiktaş (2002-2006), Ankaraspor (2006-2007), Deportivo Cali (2007-2008) y Millonarios (2008-2009). No obstante, tuvo la posibilidad en su momento de regresar a Boca Juniors, pero el técnico de turno se decantó por Roberto Abondansieri.