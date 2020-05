River lo estudia: Jorge Carrascal despertó el interés de histórico de Europa

Jorge Carrascal se ha destacado en River Plate y la Selección Colombia Preolímpica que no logró clasificar a los Juegos de Tokio. El futbolista 'cafetero' ha obtenido buena experiencia en el balompié de Argentina y eso ya hace que varios clubes de Europa lo comiencen a mirar como una posibilidad en el futuro.

Mire acá: A veces llegan cartas... ¿Es real el interés de Fiorentina por Carrascal? y Ataque-Defensa (Cap.24)

Según dio a conocer el medio 'Yeni Akit', el Besiktas de Turquía ve con muy buenos ojos intentar fichar al colombiano de River; ya habrían preguntado por el colombiano, solo espera el momento indicado para ofertar por él y así poderlo tener en las próximas temporadas.

Incluso, en Turquía resaltan que Carrascal despertó el interés de Besiktas desde que jugaba en el Karpaty Lviv de Ucrania. "Surgen ha estado observando durante mucho tiempo al jugador colombiano. Lo quería en 2019 cuando dirigía al Malatyaspor, pero no lo pudo cerrar", publicó el rotativo.

Claro está, por el momento River Plate no quiere dejarlo ir todavía e intentará convencer al atacante de quedarse más tiempo para lograr escalar más en el primer equipo y tener mayor experiencia en el fútbol argentino. Y es que, pese a que Carrascal ha mostrado su talento, todavía no brilla a tal punto de ser titular indiscutido del club, incluso muchas veces no es tenido en cuenta.

Puede ver: "Jorge Carrascal me recuerda a Kaká", dijo ahora un ex Real Madrid

El cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo espera que el futbolista logre su maduración en River y poderlo tener en cuenta en partidos trascendentales como en la Copa Libertadores.