Santos Borré se quejó de los árbitros tras ver su quinta amarilla

Tras otra buena actuación con River Plate, el colombiano Rafael Santos Borré mostró su molestia con el árbitro del partido entre el equipo dirigido por Marcelo Gallardo y Estudiantes de La Plata, juego en el que el atacante colombiano anotó pero también vio su quinta tarjeta amarilla, por lo que no podrá estar en la próxima fecha de la Superliga y puso en aprietos al técnico argentino, para quien se ha convertido en una ficha inamovible dentro de su esquema.

Sin embargo, para el futbolista nacido en Barranquilla la amonestación no fue justa y, aunque sí hubo falta en la acción, lo cierto es que esa era su primera jugada fuerte y la decisión arbitral fue un poco acelerada de cara a lo que venía ocurriendo durante el encuentro.

"En este momento los árbitros deberían tener un poco más de cuidado luego de todo lo que se habló entre semana, pues yo creo que me la cobra por todo lo que generó luego de las declaraciones de Marcelo. Así que, si bien considera él (el arbitro) considera que es falta, esa hubiera sido mi primera falta y creo que no lo alcanzo a tocar a Mascherano, así que me da mucha lástima perderme el partido que viene", afirmó sin mayores problemas el colombiano.

Luego, prosiguió con su descargo: "Se habló mucho y se dijo que Mati (Suárez) y yo siempre generamos faltas, que siempre vamos al límite, algo que considero que está de más porque solo nos ven a nosotros y no ven al contrario. Sin embargo, estamos punteros, seguimos ahí y eso es lo más importante".

River jugará su penúltimo partido de la Superliga la próxima semana y se enfrentará a Defensa y Justicia el próximo sábado.