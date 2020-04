Un ex Boca dice que todavía tiene cuentas pendientes con Ángel y Falcao

Desde luego, la rivalidad con Boca fue parte importante de su paso por River. Partidos intensos, sin ahorrar una gota de sudor. Los dos delanteros tuvieron su cuota de protagonismo en el partido más importante del continente. Sus ‘enemigos’ no los olvidan, a pesar de que ya pasaron varios años desde su partida.

No lo disimula, por ejemplo, Rolando Schiavi, el ‘flaco’, ex defensa central de Boca Juniors, quien dijo que quedaron cuentas pendientes con Juan Pablo Ángel y Falcao. Los tuvo en cancha varias veces y no fueron pocos los cruces que hubo. En una entrevista a través de Youtube, uno de los jugadores más queridos por la afición ‘bostera’ dijo que le habría gustado pegarle una patada al ‘Tigre’ en su momento.

De Juan Pablo Ángel agregó que fue uno de los rivales con los que más se insultó. Si Schiavi era rudo en la cancha, el ex Nacional no se quedaba atrás, más allá de las formas que mostró mientras estuvo en River Plate. Se fue al Aston Villa de Inglaterra dejando la mejor imagen entre la afición ‘millonaria’, mas no por eso se quedaba atrás a la hora de encararse con uno de los zagueros más rústicos en su momento.